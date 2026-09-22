Gorbeia Suzien
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La Gorbeia Suzien de 2026 se disputa este sábado: Onditz Iturbe e Ibai Larrea, entre los participantes

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Onditz Iturbe (Gorbeia Suzien)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 2026ko Gorbeia Suzien proba larunbatean jokatuko dute: Onditz Iturbe eta Ibai Larrea, parte-hartzaileen artean
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Última actualización

EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1 va a emitir, desde las 8:45 horas del sábado, la prueba, en directo. Hemos estado con dos de los corredores que van a tomar parte en ella: Onditz Iturbe e Ibai Larrea.

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