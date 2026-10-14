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Mural en homenaje a Felix Iñurrategi en Aretxabaleta

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Felix-iñurrategiren-omenezko-murala-Aretxabaletan
18:00 - 20:00

Mural en honor a Felix Iñurrategi en la localidad guipuzcoana de Aretxabaleta. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Felix Iñurrategiren omenezko murala egin dute Aretxabaletan
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Última actualización

Este martes han descubierto en Aretxabaleta el mural dedicado a uno de los grandes alpinistas vascos, Felix Iñurrategi, que junto a su hermano Alberto ascendió 12 de 14 ochomiles sin ayuda de oxígeno artificial alguno. Felix murió a los 33 años, en el año 2000, mientras descendía el Gasherbrum.

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