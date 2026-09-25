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Cinco estudiantes de la ikastola San Fermín, al Mundial de ajedrez
Euskaraz irakurri: San Fermin Ikastolako bost ikasle Munduko Xake Txapelketara
Los componentes de la ikastola San Fermín de Pamplona viajarán este fin de semana a Armenia para disputar allí el Campeonato del Mundo de categoría escolar.
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