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Cinco estudiantes de la ikastola San Fermín, al Mundial de ajedrez

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Ajedrez
18:00 - 20:00
Dos niños jugando ajedrez. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: San Fermin Ikastolako bost ikasle Munduko Xake Txapelketara
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Última actualización

Los componentes de la ikastola San Fermín de Pamplona viajarán este fin de semana a Armenia para disputar allí el Campeonato del Mundo de categoría escolar.

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