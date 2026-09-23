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Natxo González gana el premio Men’s Ride of the Year, por una ola que surfeó en Mullaghmore Head, en Irlanda

El surfista de Plentzia consiguió surfear esa ola en diciembre de 2025; el galardón que ha recibido distingue la mejor ola del año entre los surfistas de las competiciones masculinas.
Natxo Gonzalez
Natxo González, en imagen de archivo. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Natxo Gonzalezek Men’s Ride of the Year saria jaso du, Irlandako Mullaghmore Headen hartu zuen olatu batengatik
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Última actualización

El surfista vasco Natxo González ha ganado el premio Men’s Ride of the Year, por una ola que surfeó, en diciembre de 2025, en Mullaghmore Head, en Irlanda.

Natxo González, natural de Plentzia, ha recibido este prestigioso galardón, que distingue la mejor ola del año entre los surfistas de las competiciones masculinas.

En marzo, hace seis meses, el propio González logró coger la ola más pesada jamás surfeada a remada en Mullaghmore

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