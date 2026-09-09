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Ardi Moztaileen Nazioarteko Txapelketa, irailaren 19an, Elizondon

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Ardi moztaileen lehiaketaren aurkezpena
18:00 - 20:00
Ardi Moztaileen lehiaketaren aurkezpena, Elizongon
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Datorren irailaren 19an, Ardi Moztaileen Nazioarteko Txapelketa antolatu dute Elizondon, eta gaur goizean egin dute aurkezpena. Euskal Herriko moztaileak ez ezik, beste hainbat herrialdeetatik ere etorriko dira lehian parte hartzera.

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