Ariane Ochoa se adjudica la plata en el Saquarema Surf Festival

Ariane Ochoa ha subido al podio en el REMA Saquarema Surf Festival de Rio de Janeiro este domingo, prueba perteneciente a las Qualifying Series. En la final no ha podido superar a la californiana Alyssa Spencer. No obstante, Ariane ha firmado un meritorio segundo puesto y ha logrado 4.680 puntos. Gracias a este resultado da un gran salto en la general de las Challenger Series y se coloca ahora mismo en puestos que dan acceso al CT.

Ochoa ha firmado dos mejores olas de 4.83 y 5.23 puntos. Aun así, no han sido suficientes para superar el 6.93, y sobre todo el 7.20, conseguido por la estadounidense en su octava ola.

En este 2026 Ochoa ha vuelto a clasificarse para las Challenger Series, el circuito que da acceso al Championship Tour. Esta temporada destaca precisamente el tercer puesto logrado en el Ballito Pro, el quinto puesto del Pro Taghazzout Bay y el noveno del Yeti Pro.