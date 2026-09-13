Nahia Zudaire gana seis medallas e Iñigo Llopis tres, en el Campeonato de Europa de natación paralímpica

La nadadora de Basque Team Nahia Zudaire ha ganado seis medallas y el nadador de Basque Team Iñigo Llopis tres en el Campeonato de Europa de natación paralímpica de 2026 que se ha disputado, entre el siete y el doce de septiembre, en Kocaeli, en Turquía. En concreto, Zudaire ha logrado una medalla de oro, cuatro de plata y una de bronce, en tanto que Llopis se ha adjudicado una medalla de oro y dos de plata.

En este contexto, Nahia Zudaire e Iñigo Llopis han obtenido la medalla de oro, compitiendo juntos, en relevos, en los 4x100 estilos mixto de 34 puntos, y la de plata en 4x100 libres 34 puntos. Además, en lo que respecta a la competición individual, Zudaire se ha hecho con la medalla de plata en los 400 metros libre S8, en los 100 mariposa S8 y en 100 libre S8, además de la de bronce en 100 braza.

Llopis, además de las dos medallas ganadas en las pruebas de relevos, ha ganado también la plata en los 100 espalda S8; además, ha batido el récord de España de esa modalidad.

Además de Zudaire y Llopis, también ha competido Mikel Erdozain, otro deportista de Basque Team, con brillantes resultados, ya que vuelve a Euskal Herria con un cuarto y con un octavo puesto.