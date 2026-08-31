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Novak Djokovic Estatu Batuetako Irekitik kanpo geratu da, lehen errondan galdu du eta

Iragarkia
FLUSHING MEADOWS (United States), 31/08/2026.- Novak Djokovic of Serbia reacts during his match against Mariano Navone of Argentina during the Men's Singles round one of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 30 August 2026. The 2026 US Open tournament runs from 23 August through 13 September. (Tenis, Nueva York) EFE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD
18:00 - 20:00

Novak Djokovic, lehen errondako partidan.

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Azken eguneratzea

Novak Djokovic tenis-jokalari serbiarra Estatu Batuetako Irekitik kanpo geratu da, lehen errondako partida galdu baitu, Mariano Navoneren aurka. Akituta amaitu du neurketa.

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