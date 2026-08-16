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Salma Solaun, gimnasia erritmikoko munduko txapeldun

Gasteiztarrak urrea eskuratu du Espainiako taldearekin, eta, horrekin batera, Los Angelesko 2028ko Olinpiar Jokoetan lehiatzeko txartela.

FOTODELDÍA FRANKFURT (Alemania), 15/08/2026.- El equipo de España celebra en el podio tras ganar la medalla de oro durante la ceremonia de entrega de medallas en la final de la competición por equipos y la ronda clasificatoria para la final del 42º Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica en Frankfurt, Alemania, el 15 de agosto de 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Salma Solaun, ezkerretik bigarrena, bere taldekideekin podiumean. Argazkia: EFE.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Salma Solaun gimnasia erritmikoko munduko txapeldun da Espainiako taldearekin, Ines Bergua, Andrea Corral, Andrea Fernandez, Lucía Muñoz eta Marina Cortelles taldekideekin batera.

Urrezko dominarekin batera, Los Angelesko 2028ko Olinpiar Jokoetarako txartel zuzena ere lortu dute.

Gasteiztarrak eta bere taldekideek garaipena ziurtatu dute txapelketako bi paseetan ariketak bikain eginda eta guztira 57.450 puntu eskuratuta.

Podiumeko postuak eskuratzeko lehia estua izan da, eta dominak azken unean argitu dira, Japoniako taldeak 5 pilotako ariketa bukatu eta puntuazioa eskuratu ostean. 

Azkenik, japoniarrek 28.150 puntu jaso dituzte azken ariketan, eta 56.700 puntu batu dituzte guztira, zilarra lortzeko. Brontzea, berriz, Brasilek lortu du, 55.500 puntu bilduta.

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