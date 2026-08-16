Salma Solaun, campeona del mundo de gimnasia rítmica

Salma Solaún se ha proclamado campeona del mundo con el conjunto sénior de España de gimnasia rítmica, junto a sus compañeras Inés Bergua, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Marina Cortelles.

La gasteiztarra ha logrado, además del oro, una plaza directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Solaun y sus compañeras aseguraron la victoria tras firmar una actuación impecable en los dos pases de la competición, sumando un total de 57,450 puntos.

Las medallas estuvieron muy competidas y la incertidumbre se mantuvo hasta conocerse la nota del conjunto de Japón tras su rotación de cinco pelotas. Finalmente, las niponas recibieron ahí 28.150 puntos, para un total de 56.700 que valió la medalla de plata; mientras que Brasil, con 55.500 puntos, amarró el bronce.