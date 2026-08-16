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Salma Solaun, campeona del mundo de gimnasia rítmica

La gimnasta gasteiztarra se ha colgado el oro con España y ha logrado además una plaza directa para competir en los los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
FOTODELDÍA FRANKFURT (Alemania), 15/08/2026.- El equipo de España celebra en el podio tras ganar la medalla de oro durante la ceremonia de entrega de medallas en la final de la competición por equipos y la ronda clasificatoria para la final del 42º Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica en Frankfurt, Alemania, el 15 de agosto de 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK
Salma Solaun, segunda por la izquierada, en el podium con sus compañeras de equipo. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Salma Solaun, gimnasia erritmikoko munduko txapeldun
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Salma Solaún se ha proclamado campeona del mundo con el conjunto sénior de España de gimnasia rítmica, junto a sus compañeras Inés Bergua, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Marina Cortelles.

La gasteiztarra ha logrado, además del oro, una plaza directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Solaun y sus compañeras aseguraron la victoria tras firmar una actuación impecable en los dos pases de la competición, sumando un total de 57,450 puntos.

Las medallas estuvieron muy competidas y la incertidumbre se mantuvo hasta conocerse la nota del conjunto de Japón tras su rotación de cinco pelotas. Finalmente, las niponas recibieron ahí 28.150 puntos, para un total de 56.700 que valió la medalla de plata; mientras que Brasil, con 55.500 puntos, amarró el bronce.

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