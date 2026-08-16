Salma Solaun, campeona del mundo de gimnasia rítmica
Salma Solaún se ha proclamado campeona del mundo con el conjunto sénior de España de gimnasia rítmica, junto a sus compañeras Inés Bergua, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Marina Cortelles.
La gasteiztarra ha logrado, además del oro, una plaza directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Solaun y sus compañeras aseguraron la victoria tras firmar una actuación impecable en los dos pases de la competición, sumando un total de 57,450 puntos.
Las medallas estuvieron muy competidas y la incertidumbre se mantuvo hasta conocerse la nota del conjunto de Japón tras su rotación de cinco pelotas. Finalmente, las niponas recibieron ahí 28.150 puntos, para un total de 56.700 que valió la medalla de plata; mientras que Brasil, con 55.500 puntos, amarró el bronce.
Te puede interesar
Solaun se cuelga la plata en el ejercicio mixto del Mundial de gimnasia rítmica
Tras ganar el oro y el billete directo para Los Ángeles 2028 el sábado, la gasteiztarra ha vuelto a brillar en tierras alemanas.
Julen Sáenz de Ormijana hace historia en el Campeonato Europeo de Trial 26"
El alavés Julen Sáenz de Ormijana se ha proclamado Campeón de Europa en élite Trial 26”, en el campeonato celebrado en Valverg (Francia). El piloto vitoriano sigue “en las nubes” y “más que preparado” para competir en la Copa del Mundo.
Eneko Lambea participará en una gala del Mundial de gimnasia rítmica de Frankfurt, invitado por la organización
La gimnasia rítmica masculina solo es deporte de competición en España, por lo que Lambea, que pertenece al Club de Gimnasia Rítmica Sakoneta, no puede formar parte de la selección estatal. No obstante, ha sido invitado por la organización del Campeonato del Mundo, que comenzó el miércoles, para realizar, el sábado, su ejercicio, en una gala programada por el certamen. Eneko Lambea es campeón de España, en Primera Categoría.
Jon Rahm gana por tercer año consecutivo la clasificación individual del circuito LIV Golf
Al vizcaíno le ha bastado acabar en Nueva York en el puesto 41, con +8 en el total.
Janire González-Etxabarri se lleva la victoria en el Boardmasters Yeti Pro
El YETI Pro QS 4.000, perteneciente a las Qualifying Series (QS) de la World Surf League (WSL), se ha disputado en Fistral Beach, Cornwall (Inglaterra). La de hoy es la segunda victoria de la surfista zumaiarra en el circuito de las Qualifiying Series.
Carlota Ciganda no pasa el corte en el Open Británico
La navarra ha estado lejos de su mejor nivel y este viernes ha firmado un +6, lo que unido al +3 del jueves le han dejado muy lejos de los puestos cabeceros con 151 golpes.
Miren Lazkano, bronce en Oklahoma: “Ha sido una experiencia nueva, bonita y positiva"
Miren Lazkano ya está en casa tras ganar la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Kayak Cross de la semana pasada. La hazaña le ha servido de revulsivo a la palista de Basque Team para hacer frente a lo que viene.
Lucas Herbert, ganador del Torneo LIV de Reino Unido; Rahm acaba 23º
Jon Rahm finalizó con un total de -4 en el puesto 23, lo que supone su peor clasificación en las tres temporadas que lleva en LIV.
Miren Lazkano logra el bronce en el Mundial de Kayak Cross de Oklahoma
La palista donostiarra ha batallado con la alemana Ricarda Funk, que ha sido descalificada por los jueces, y termina tercera por detrás de la suiza Alena Marx, que ha ganado el oro, y de la australiana Noemie Fox, plata.