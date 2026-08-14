Gimnasia erritmikoa
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Eneko Lambeak Munduko gimnasia erritmiko Txapelketako ekitaldi batean parte hartuko du, antolatzaileek gonbidatuta

Iragarkia
Eneko Lambea gimnasta
18:00 - 20:00
Eneko Lambea, gimnasta. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gizonezkoen gimnasia erritmikoa Espainian soilik da txapelketako kirola; hortaz, Sakoneta Gimnasia Erritmiko Taldeko Lambeak ezin du Estatuko selekzioan izan. 

Hala ere, asteazkenean hasi den Munduko Txapelketako antolatzaileek gonbidatu egin dute, eta larunbatean, txapelketa horretako gala batean, bere ariketa egingo du. 

Eneko Lambea Espainiako txapelduna da, Lehen Mailan. 

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