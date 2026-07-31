Carlota Ciganda no pasa el corte en el Open Británico

La golfista Carlota Ciganda no ha logrado parar el corte tras las dos primeras jornadas del Open Britanico, uno de los mayor de la temporada. La navarra ha estado lejos de su mejor nivel y este viernes ha firmado un +6, lo que unido al +3 del jueves le han dejado muy lejos de los puestos cabeceros con 151 golpes.

La surcoreana Ryu Haeran, ganadora de los dos últimos major del año, se ha situado en el liderato con un acumulado de 135 golpes (7 bajo par). Ryu, número 3 del ránking mundial, ha firmado este viernes una tarjeta de 69 impactos (-2).

Aventaja en un golpe a la japonesa Shiho Kuwaki y en dos a la estadounidense Yealimi Noh y la tailandesa Jeeno Thitikul.