GOLF
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Lucas Herbert, ganador del Torneo LIV de Reino Unido; Rahm acaba 23º

Jon Rahm finalizó con un total de -4 en el puesto 23, lo que supone su peor clasificación en las tres temporadas que lleva en LIV.
Jon Rahm Erresuma Batuko Irekiaren 2. txandan.
Foto de archivo de Jon Rahm. EFE
Euskaraz irakurri: Lucas Herbert garaile, Erresuma Batuko LIV Torneoan; Rahmek 23. amaitu du
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El jugador australiano Lucas Herbert venció este domingo en el torneo LIV del Reino Unido, la liga saudí de golf, donde estableció un nuevo récord con el resultado más bajo al completar las cuatro jornadas con un total de -30.

Herbert completó una actuación soberbia, después de que en la primera jornada hiciera -11 y alcanzara un liderato que no soltó en ninguna de las rondas y que le valió para adjudicarse su segunda prueba de LIV tras la de Virginia (Estados Unidos) el pasado mes de mayo.

El golfista vasco Jon Rahm, acabó en el puesto 23. Hizo tres birdies en la primera mitad del recorrido y completó con un bogey en el hoyo 16, para un total de -4. Este resultado supone su peor clasificación en las tres temporadas que lleva en LIV. De todas formas, no peligra su liderato de la general en la liga a falta de dos pruebas. 

Jon Rahm Más deportes Golf

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X