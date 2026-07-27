Lucas Herbert, ganador del Torneo LIV de Reino Unido; Rahm acaba 23º
El jugador australiano Lucas Herbert venció este domingo en el torneo LIV del Reino Unido, la liga saudí de golf, donde estableció un nuevo récord con el resultado más bajo al completar las cuatro jornadas con un total de -30.
Herbert completó una actuación soberbia, después de que en la primera jornada hiciera -11 y alcanzara un liderato que no soltó en ninguna de las rondas y que le valió para adjudicarse su segunda prueba de LIV tras la de Virginia (Estados Unidos) el pasado mes de mayo.
El golfista vasco Jon Rahm, acabó en el puesto 23. Hizo tres birdies en la primera mitad del recorrido y completó con un bogey en el hoyo 16, para un total de -4. Este resultado supone su peor clasificación en las tres temporadas que lleva en LIV. De todas formas, no peligra su liderato de la general en la liga a falta de dos pruebas.
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