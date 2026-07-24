Un impacto tempranero deja sin opciones de medalla a Miren Lazkano en la final del Mundial de Oklahoma
Miren Lazkano ha terminado en la posición 11 en los Mundiales de aguas bravas que se disputan en Oklahoma, en la modalidad de las canoas. La donostiarra se presentaba en la final con aspiraciones de medalla después de haber cuajado una gran actuación en semifinales, donde ha finalizado en séptimo lugar, pero ha impactado contra un pivote a inicio del recorrido de la final, lo que le ha llevado a cometer unos errores en el tramo de las puertas 4 y 5 y perder algo de tiempo, además de recibir varias penalizaciones. Ha terminado a 13,29 segundos de la ganadora, la checa Tereza Kneblova.
Klara Olazabal, por su parte, no ha podido avanzar más allá de las semifinales tras finalizar en el puesto 29. La piragüista vasca ha caído en la misma trampa que Miren Lazkano al inicio del recorrido, lo que también le ha llevado a cometer unos errores en el tramo de las puertas 4 y 5. En la cuarta puerta los jueces le han penalizado con un 50, y más tarde, ha cometido un toque en la puerta 17. Ha sumado un tiempo de 167.87 que le ha hecho caer al puesto 29 (+69.84).
El oro ha sido para la checa Tereza Kneblova con un tiempo de 100.52, segunda ha terminado la andorrana Monica Doria a 2,52 segundos, mientras que el bronce se lo ha llevado la polaca Klaudia Zwolinska a 2,69 segundos. En la categoría masculina, Miquel Travé se ha proclamado campeón del mundo.
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