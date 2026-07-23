Las piragüistas de Basque Team Miren Lazkano y Klara Olazabal han pasado a semifinales de canoa en el Mundial de Oklahoma

El turno de las canoas en el Mundial de Oklahoma fue ayer. En ellas tuvimos en liza a cuatro palistas: Oier Diaz y Alex Segura en el cuadro masculino y Miren Lazkano y Klara Olazabal en el femenino.



Las mujeres, más experimentadas en competiciones internacionales, superaron la primera prueba y se metieron en semifinales. Miren Lazkano ocupó el puesto 15, realizando una bajada limpia, sin penalizaciones, y parando el crono en 97.45. Klara Olazabal, también se clasificó para la siguiente fase, terminando en el puesto 22, con un tiempo de 99.59, y en su caso también sin penalizaciones.



En el caso de los hombres, sin embargo, no tuvieron la misma fortuna. El integrante del proyecto de excelencia Alex Segura realizó su debut en un Mundial absoluto, concluyendo en el puesto 53 con toques en las puertas 7 y 20 y un tiempo de 97.12. Oier Diaz, por su parte, sufrió una subluxación en uno de los hombros, lo que le impidió concluir el descenso como hubiera deseado y le dejó fuera de la competición en una temporada que estaba realizando con bastante excelencia, entrando en la mayoría de las finales de las Copas del Mundo disputadas.



Debido a la lesión de Oier los hombres no pudieron competir por la tarde en la prueba de patrullas. El palista de Irún quiso probarse, pero su hombro no lo soportó. Iba a competir con Alex Segura y Miquel Trave. En el caso de las mujeres Miren Lazkano y Klara Olazabal, junto a Nuria Vilarrubla, terminaron quintas en su descenso de equipos. Eslovaquia, Chequia y Francia se llevaron el oro, la plata y el bronce.