Mikel Arrasate, campeón de Europa de triatlón de media distancia: “Es muy especial haber ganado este título, es increíble"
El triatleta de Lekeitio Mikel Arrasate se proclamó campeón de Europa el pasado domingo. Considera que "lo más especial es poder compartirlo con todos mis amigos, familiares y mi chica". Asimismo, Arrasate cree que "es muy importante disfrutar cada día con lo que entrenas y mejoras".
Te puede interesar
Lazkano, Chourraut y Echaniz se clasifican en kayak cross para las eliminatorias del Mundial de Oklahoma
Miren Lazkano lo ha hecho además rozando el podio en la cronometrada que se ha celebrado hoy, ya que la donostiarra ha sido cuarta. Por su parte, Maialen Chourraut ha sido décima, mientras que Pau Echaniz ha terminado en el puesto 27.
Rahm se queda en blanco en los “majors” por tercer año consecutivo
El de Barrika terminó en el puesto 46 en el Abierto Británico, muy lejos del primer puesto, el cual le pertenece al neozelandes Ryan Fox.
El neozelandés Ryan Fox conquista el Abierto Británico; Rahm acaba 46º
El golfista de Barrika llegó al último recorrido a seis golpes del liderato.
Avilés y Giralt han sido los mejores en la travesía Getaria-Zarautz
En la 54 edición, 3800 nadadores han participado en la travesía Getaria-Zarautz. La participación femenina ha aumentado. Los más rápidos han sido Santiago Avilés y Claudia Giralt. El de A Coruña ha finalizado la prueba en 34 minutos y 58 segundos y Giralt en 36 minutos y 54 minutos.
Julen Gabirondo gana por séptima vez el Campeonato de Euskal Herria de Sega
Julen Gabirondo ha ganado el Campeonato de Euskal Herria de Sega. En las campas de Ixtubegi, el urnietarra partía como favorito y ha cumplido los pronósticos. Es el séptimo título para Julen Gabirondo. El de este año lo ha conseguido en unas condiciones más difíciles ya que la hierba estaba muy seca debido a la escasez de precipitaciones. .
Erlantz Tejada logró el título Iberoamericano del peso Welter en la noche del Boxeo de Ordizia
Erlantz Tejada, vizcaíno de 23 años, y Rodrigo Caraballo eran el principal combate de la noche, en el que el bilbaíno dominó por completo, el ritmo que imprimió y los golpes que propinó fueron precisos. Así, en el tercer round el entrenador rival mostró la toalla al árbitro para detener la pelea.
Jon Rahm se mantiene en la lucha y se coloca a cuatro golpes del líder Lucas Herbert
Jon Rahm cerró la segunda jornada del Abierto Británico con un acumulado de -4, a cuatro golpes del australiano Lucas Herbert, que firmó una histórica vuelta de 62 golpes para situarse al frente de la clasificación.
La velada de boxeo de Ordizia cumple 75 años
En el cartel de este año destaca la batalla que librarán este viernes el bilbaíno Erlantz Tejada y el venezolano Rodrigo Caraballo, con el título iberoamericano de peso welter en juego. El combate será a diez asaltos.
Rahm empieza con solidez en el Abierto Británico
El de Barrica ha finalizado con un total de -1 al término de la ronda inaugural celebrada este jueves, a cuatro golpes de los líderes provisionales.