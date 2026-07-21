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Mikel Arrasate, campeón de Europa de triatlón de media distancia: “Es muy especial haber ganado este título, es increíble"

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Mikel-Arrasate-triatleta-Lekeitio
18:00 - 20:00
El lekeitiarra Mikel Arrasate, campeón de Europa de triatlón. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Mikel Arrasate, Europako triatloi txapeldunari elkarrizketa
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El triatleta de Lekeitio Mikel Arrasate se proclamó campeón de Europa el pasado domingo. Considera que "lo más especial es poder compartirlo con todos mis amigos, familiares y mi chica". Asimismo, Arrasate cree que "es muy importante disfrutar cada día con lo que entrenas y mejoras".

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