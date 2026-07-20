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El neozelandés Ryan Fox conquista el Abierto Británico; Rahm acaba 46º

El golfista de Barrika llegó al último recorrido a seis golpes del liderato.

SOUTHPORT (United Kingdom), 18/07/2026.- Jon Rahm of Spain waves after his round at the British Open Golf Championships at Royal Birkdale in Southport, Britain, 18 July 2026. (España, Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
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KIROLAK EITB

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El jugador neozelandés Ryan Fox conquistó este domingo la 154ª edición del Abierto Británico, lo que supone el primer major de su carrera. El vasco Jon Rahm afrontó el último recorrido a seis golpes del liderato, y acabó el campeonato en las posición 46, tras una mala última ronda. 

Fox, de 39 años y número 56 en la clasificación mundial, tuvo que esperar al último hoyo para desbancar al estadounidense Cameron Young, quien había terminado como líder provisional.

El neozelandés encaró la última jornada a dos de la cabeza y, tras una actuación llena de altibajos, remató la victoria con un birdie en el 18 que le dejaba con -10, con uno de diferencia respecto a Young.

Suma, así, el título más importante de su palmarés, donde lucían dos triunfos en el PGA Tour, ambos el pasado año, y cuatro en el DP World Tour, entre 2019 y 2023, sin haber estado nunca en el top diez de un grande.



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