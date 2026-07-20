El neozelandés Ryan Fox conquista el Abierto Británico; Rahm acaba 46º

El jugador neozelandés Ryan Fox conquistó este domingo la 154ª edición del Abierto Británico, lo que supone el primer major de su carrera. El vasco Jon Rahm afrontó el último recorrido a seis golpes del liderato, y acabó el campeonato en las posición 46, tras una mala última ronda.



Fox, de 39 años y número 56 en la clasificación mundial, tuvo que esperar al último hoyo para desbancar al estadounidense Cameron Young, quien había terminado como líder provisional.



El neozelandés encaró la última jornada a dos de la cabeza y, tras una actuación llena de altibajos, remató la victoria con un birdie en el 18 que le dejaba con -10, con uno de diferencia respecto a Young.



Suma, así, el título más importante de su palmarés, donde lucían dos triunfos en el PGA Tour, ambos el pasado año, y cuatro en el DP World Tour, entre 2019 y 2023, sin haber estado nunca en el top diez de un grande.







