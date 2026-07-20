Jon Rahm se queda en blanco en los “majors” por tercer año consecutivo, al no conseguir coronarse en el Abierto Británico. El de Barrika terminó en el puesto 46 del Abierto Británico, muy lejos del primer puesto, el cual le pertenece al neozelandes Ryan Fox.

El jugador vizcaíno alcanzó la cima en 2023 tras ganar el Masters de Augusta, dos años después de su primer “major”, el Abierto de Estados Unidos de 2021. Tras ello, Rahm anunció su incorporación a LIV, donde lleva ya tres años, motivado por el millonario contrato ofrecido.

En los tres años que lleva disputando la Liga Saudí el golfista vasco ha sido el dominador absoluto, con dos títulos conseguidos este año y cuatro segundos puestos. Aun así, Rahm no esta satisfecho con los logros conseguidos, puesto que pero sus resultados en los grandes se han resentido.



Salvo el segundo puesto conseguido este año en el Campeonato de la PGA, que le aupó al octavo puesto en la clasificación mundial, su bagaje ha dejado disgustado al exnúmero uno del mundo, a quien siempre le ha caracterizado su hambre de títulos.

"Son tres años seguidos llegando al domingo sin opciones de nada. No es para lo que uno se entrena”, afirmó en abril tras quedar fuera de la pelea en Augusta.

Rahm regresará a la competición este jueves en el torneo de LIV del Reino Unido, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la liga después de que el fondo de inversión de Arabia Saudí confirmara que dejará de inyectar dinero a final de temporada.