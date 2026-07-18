Erlantz Tejada logró el título Iberoamericano del peso Welter en la noche del Boxeo de Ordizia
Erlantz Tejada, vizcaíno de 23 años, y Rodrigo Caraballo eran el principal combate de la noche, en el que el bilbaíno dominó por completo, el ritmo que imprimió y los golpes que propinó fueron precisos. Así, en el tercer round el entrenador rival mostró la toalla al árbitro para detener la pelea.
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