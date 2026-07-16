La velada de boxeo de Ordizia cumple 75 años
En el cartel de este año destaca la batalla que librarán este viernes el bilbaíno Erlantz Tejada y el venezolano Rodrigo Caraballo, con el título iberoamericano de peso welter en juego. El combate será a diez asaltos.
Te puede interesar
Rahm empieza con solidez en el Abierto Británico
El de Barrica ha finalizado con un total de -1 al término de la ronda inaugural celebrada este jueves, a cuatro golpes de los líderes provisionales.
Ángela Vilariño, en el balance del Campeonato de Europa de Montaña: “Solo puedo dar las gracias”
“Hace falta apoyo”, ha destacado, con emoción, la piloto, este martes.
Sinner revalida el título en Wimbledon
El tenista italiano vence en la final a Alexander Zverev en cuatro sets por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, para ganar por segunda vez consecutiva en Londres y sumar su quinto Grand Slam.
Vicent Terrier y Alicia Gutiérrez se imponen en el Ironman de Vitoria-Gasteiz
El francés Vincent Terrier ha sido el más rápido en el Ironman de Vitoria-Gasteiz. Tras ser tercero nadando, se ha colocado líder sobre la bicicleta. En categoría femenina se ha impuesto Alicia Gutiérrez. Mikel Garmendia ha sido el primer vasco en meta. Ha llegado en octavo lugar.
El surfista de Basque Team Kai Odriozola se hace con el tercer puesto en el Lacanau Pro de las Qualifying Series
Su hermano Hans, líder de la clasificación europea, se lleva la victoria en el evento.
Roban la medalla olímpica de Pau Etxaniz
El suceso se produjo hace unos días cuando el autor o autores del robo abrieron el coche del deportista y se llevaron la medalla que estaba oculta debajo de uno de los asientos.
Linda Noskova no da opción a Muchova y se corona en Wimbledon
Noskova se ha erigido en la campeona más joven de Wimbledon desde su compatriota Petra Kvitova en el 2011 y la tercera checa en coronarse en los cuatro últimos años.
Carlota Ciganda no pasa el corte en el Amundi Evian Championship
Tras una segunda jornada en la que ha acabado con 75 golpes, y un total de 147, no ha podido mejorar el juego de la primera jornada.
Carlota Ciganda, lejos de los puestos de cabeza en la jornada inaugural del Aumundi Evian Championship
La navarra ha completado la jornada con 72 golpes (+1) y ha finalizado en el puesto 69. La japonesa Aki Iwai lidera en solitario con una ronda perfecta de 63 golpes (-8), segunda es la francesa Perrine Delacour con 65 golpes (-6), uno menos que la tercera clasificada, la coreana Hee Im Jin, que tiene 66 (-5).