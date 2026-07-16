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La velada de boxeo de Ordizia cumple 75 años

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18:00 - 20:00
El bilbaíno Erlantz Tejada y el venezolano Rodrigo Caraballo durante el acto de pesaje. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Ordiziako boxeo jaialdiaren 75. edizioa
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KIROLAK EITB

Última actualización

En el cartel de este año destaca la batalla que librarán este viernes el bilbaíno Erlantz Tejada y el venezolano Rodrigo Caraballo, con el título iberoamericano de peso welter en juego. El combate será a diez asaltos.

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