La navarra ha completado la jornada con 72 golpes (+1) y ha finalizado en el puesto 69. La japonesa Aki Iwai lidera en solitario con una ronda perfecta de 63 golpes (-8), segunda es la francesa Perrine Delacour con 65 golpes (-6), uno menos que la tercera clasificada, la coreana Hee Im Jin, que tiene 66 (-5).