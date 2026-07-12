El surfista de Basque Team Kai Odriozola se hace con el tercer puesto en el Lacanau Pro de las Qualifying Series

Los hermanos Hans y Kai Odriozola están de enhorabuena, ya que ambos han subido al podio en el Caraïbos Lacanau Pro correspondiente a las Qualifying Series, que se ha disputado en Gironde, Francia. Los buenos y regulares resultados de este año han aupado a Hans al liderato del ranking general europeo del QS, mientras que su hermano Kai ocupa la tercera plaza, empatado con Luan Nogues.

Hans comenzó su andadura en el evento, que ha contado con una amplia representación de surfistas vascos y vascas, en la tercera ronda, la correspondiente a los 64 mejores surfistas. Fue el mejor de su manga, en la que quedó eliminado el también guipuzcoano Bitor Garitaonandia, para avanzar sin complicaciones a la siguiente fase. En ella Hans volvió a ser el mejor de su serie y logró el billete para seguir adelante junto a otro guipuzcoano: Rubén Vitoria. Kai Odriozola también entró en el agua en esta ronda, e hizo los deberes en su manga continuando adelante junto al italiano Leonardo Apreda.

En el cruce de los octavos de final los hermanos Odriozola tuvieron que enfrentarse por primera vez. En la tanda de 20 minutos cuatro surfistas pugnaban por dos plazas para pasar a cuartos de final y esas plazas fueron para los donostiarras. Kai brilló en la manga y sus dos mejores olas fueron puntuadas con un 7.67 y un 7.77 haciendo un total de 15.44 para pasar como primero. Le siguió Hans con 12.06 puntos, el portugués Afonso Antunes con 10.17 y el suizo Fantin Habashi con 9.34.

En los cuartos de final los Odriozola siguieron mostrando su buen surfing. Kai midió sus fuerzas con el vizcaino Markel Vizcarguenaga, y el duelo se decantó del lado del guipuzcoano, quien cosechó una buena puntuación de 15.10. Hans, por su parte, derrotó al italiano Apreda en su manga. Las notas cosechadas por Hans fueron estratosféricas. Su quinta ola fue valorada con un 9.50 y su sexta ola con un 8.37. Ante esos números, el 5.50 y el 5.83 de Apreda, resultaron totalmente insuficientes.

En semifinales los hermanos volvieron a enfrentarse y en una manga cargada de emoción, Hans continuó sacando la fuerza que ha mostrado durante todo el torneo. Pese a que Kai cabalgó una ola de 5.07, Hans se sacó de la chistera una de 7.17 para responderle, Kai volvió a contestar con otra de 5.67, pero Hans finiquitó la contienda con un 6.83.

En la final Hans se enfrentó al francés Noe Ledee y también obtuvo unas valoraciones muy buenas. El menor de los Odriozola sumó un total de 13.83 por los 11.70 del francés para hacerse con el triunfo.

El también becado por Basque Team, Andy Criere, terminó en novena posición el campeonato.