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Egoitz Bijueska gana la plata en los X Games

El bilbaíno de 15 años sigue cosechando éxitos tras proclamarse campeón del mundo de la modalidad de Park el pasado mes de marzo.
AME2100. SAO PAULO (BRASIL), 08/03/2026.- El español Egoitz Bijueska compite en la final de la categoría ‘Park’ del Campeonato Mundial de patinaje en tabla este domingo, en el Parque Candido Portinari, en São Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
Egoitz Bijueska, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Egoitz Bijueskak zilarra irabazi du X. Gameetan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Egoitz Bijueska se ha hecho con la medalla de plata en los X Games de Park que se han disputado en Estado Unidos. Se trata de una de las pruebas más conocidas a nivel mundial.

La competición ha estado dividida en tres tandas y en la primera Bijueska ha sumado un total de 86 puntos, suficentes para ser segundo, ya que en las dos siguentes tandas no ha podido sumar al caerse del skate.  

Los X-Games constan de tres jornadas por lo que Bijueska también estará en Chiba, en Japón, los días 4 y 5 de julio, y en Luisiana los días 24 y 26 del mismo mes.

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