Egoitz Bijueska gana la plata en los X Games

Egoitz Bijueska se ha hecho con la medalla de plata en los X Games de Park que se han disputado en Estado Unidos. Se trata de una de las pruebas más conocidas a nivel mundial.

La competición ha estado dividida en tres tandas y en la primera Bijueska ha sumado un total de 86 puntos, suficentes para ser segundo, ya que en las dos siguentes tandas no ha podido sumar al caerse del skate.

Los X-Games constan de tres jornadas por lo que Bijueska también estará en Chiba, en Japón, los días 4 y 5 de julio, y en Luisiana los días 24 y 26 del mismo mes.