Wyndham Clark gana el US Open por segunda vez en su carrera

El golfista estadounidense Wyndham Clark ha ganado el US Open de 2026, este domingo, en el Shinnecock Hills Golf Club, en Nueva York. Es la segunda vez en que Clark obtiene la victoria en el US Open; el estadounidense ha reeditado su triunfo de 2023 con un total de cuatro golpes bajo par, uno menos que Sam Burns, que ha luchado por la victoria hasta la conclusión de la jornada del domingo. Además, Jon Rahm, tras quedar fuera de la competición del fin de semana, ha pasado al décimo puesto de la clasificación mundial.

Así, Clark, el domingo, ha firmado una tarjeta de 73 golpes, tres sobre el par del campo, en una ronda con dos birdies y cinco bogeys. El ganador del campeonato había iniciado la jornada con seis golpes de ventaja sobre sus principales perseguidores, prácticamente saboreando el trofeo; pero su tarjeta, poco sólida, y la notable actuación de Burns (-3) han dado emoción al torneo. De hecho, Burns, que había comenzado el día a siete golpes de Clark, ha llegado a eliminar la diferencia en apenas ocho hoyos, tras firmar cuatro birdies, frente a tres bogeys del líder.

En la clasificación mundial, tras el US Open, Jon Rahm, que no pudo conseguir, el viernes, continuar en la competición, ha perdido dos puestos, y es décimo. El ranking lo lidera Scottie Scheffler, y Wyndham Clark ha ascendido a la octava posición, que en la anterior clasificación ocupaba Rahm.