Egoitz Bijueska gana la medalla de bronce en la Copa del Mundo de skateboarding de Ostia

El skater de Basque Team Egoitz Bijueska ha ganado la medalla de bronce en la Copa del Mundo de skateboarding de Ostia de 2026, en Roma, en Italia, este domingo. Bijueska ha obtenido la tercera posición en la primera prueba puntuable oficial del circuito mundial de World Skate para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además, en la final femenina, Naia Laso, también de Basque Team, ha sido séptima.

Así las cosas, en la prueba masculina, Bijueska entró en competición en cuartos de final, y logró el pase a semifinales de manera brillante, con dos puntuaciones de 90.34 y de 90.67. En la antesala de la final, el bilbaíno, de 15 años, consiguió unas puntuaciones de 92.18, 66.05 y 93.45, y solo fue superado por el japonés Issei Sakurai (94.98).

Ya el domingo, en la final, Bijueska ha sumado 89.47 en la primera tanda y 92.41 en la segunda, lo que le ha llevado a la Golden Round, que es la ronda de los mejores; en ella, con 93.00, el skater vasco ha podido mantener su posición, y se ha hecho con la medalla de bronce. Sakurai ha sido el ganador, con 94.00, en tanto que el estadounidense Tom Schaar, con 93.15, ha sido segundo.

En lo que respecta a la prueba femenina, Naia Laso se clasificó para la final, en la que compiten las ocho mejores, habiendo sido séptima en cuartos de final y también en la semifinal. En esa final, la de Bermeo no ha podido hacerse con el billete para la Golden Round, pero ha cerrado su participación con un notable séptimo puesto, que reafirma su posición entre las mejores del mundo.

Gadea Moja, que no pudo superar la tanda clasificatoria, y Peio González y Alain Kortabitarte, que disputaron los cuartos de final, han completado la representación vasca en la Copa del Mundo de Ostia, de este fin de semana.