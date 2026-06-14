Piragüismo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Higinio Rivero, subcampeón en el Europeo de Sprint y Paracanoe

El piragüista vizcaíno firma una actuación sobresaliente en el Campeonato de Europa de sprint y paracanoe en Montemor-o-Velho (Portugal), donde logra su mejor marca personal y se queda a solo una décima del oro en la final del VL2-200 metros.
HIginio Rivero
Higinio Rivero. Foto: @BATbasqueteam
Euskaraz irakurri: Higinio Rivero, txapeldunordea Europako Esprint eta Parakanoe txapelketan
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Higinio Rivero continúa demostrando una progresión imparable. Tras su participación este mismo año en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo en esquí de fondo y biatlón, el deportista ha regresado al piragüismo con el objetivo de seguir compitiendo al máximo nivel internacional y luchar por unos nuevos Juegos Olímpicos de Verano en Los Ángeles 2028.

En el Campeonato de Europa de sprint y paracanoe disputado este fin de semana en Montemor-o-Velho, Rivero ha firmado su mejor rendimiento hasta la fecha. En las series clasificatorias del VL2-200 metros detuvo el cronómetro en 51.967 segundos, logrando la segunda posición de su manga, a solo 45 milésimas del ruso Roman Serebriakov. Este registro le permitió acceder directamente a la final A.

En la final, el palista de Bizkaia volvió a brillar en una carrera muy igualada entre los mejores del continente. El oro se decidió por apenas centésimas en un duelo final entre Higinio Rivero y el portugués Norberto Mourão. Ambos cruzaron la meta prácticamente a la vez, con tiempos de 52.242 y 52.342 respectivamente, separados por apenas una décima. El bronce fue para Serebriakov con 52.832.

 

Piragüismo Higinio Rivero Más deportes

Te puede interesar

Sandra Gómez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sandra Gómez, única mujer que ha logrado colarse en la fase final del Red Bull Erzbergrodeo 2026

Sandra Gómez, campeona del mundo de enduro extremo, afincada en Atxondo, ha sido la única mujer participante, en una de las pruebas más exigentes de hard enduro, el Red Bull Erzbergrodeo. De los 1.100 motoristas inscritos, solo quince completaron la carrera. Sandra Gómez no llegó hasta el final, pero fue la única mujer que logró colarse en la fase final de la prueba.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X