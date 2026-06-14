Higinio Rivero, subcampeón en el Europeo de Sprint y Paracanoe

Higinio Rivero continúa demostrando una progresión imparable. Tras su participación este mismo año en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo en esquí de fondo y biatlón, el deportista ha regresado al piragüismo con el objetivo de seguir compitiendo al máximo nivel internacional y luchar por unos nuevos Juegos Olímpicos de Verano en Los Ángeles 2028.

En el Campeonato de Europa de sprint y paracanoe disputado este fin de semana en Montemor-o-Velho, Rivero ha firmado su mejor rendimiento hasta la fecha. En las series clasificatorias del VL2-200 metros detuvo el cronómetro en 51.967 segundos, logrando la segunda posición de su manga, a solo 45 milésimas del ruso Roman Serebriakov. Este registro le permitió acceder directamente a la final A.

En la final, el palista de Bizkaia volvió a brillar en una carrera muy igualada entre los mejores del continente. El oro se decidió por apenas centésimas en un duelo final entre Higinio Rivero y el portugués Norberto Mourão. Ambos cruzaron la meta prácticamente a la vez, con tiempos de 52.242 y 52.342 respectivamente, separados por apenas una décima. El bronce fue para Serebriakov con 52.832.