ESKALADA
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Ainhize Belarrek urteko bederatzi mailako laugarren bidea kateatu du Batzolan

Eskalada
18:00 - 20:00
Ainhize Belar. Argazkia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026a aparteko urtea izaten ari da Atxondoko eskalatzaile gaztearentzat. 20 urte besterik ez dituen arren, bere azken lorpenei esker munduko eskalatzaile onenen artean kokatu da, eta etorkizun oparoa du aurretik.

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