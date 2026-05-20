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Rakel Mateo deja el paratriatlón y se centrará en la paraescalada, con Los Ángeles 2028 como objetivo

“Necesitaba un nuevo reto que me motivara tanto física como mentalmente”, ha señalado Mateo, que afronta este cambio como una evolución natural en su carrera.
Rakel Mateo (Basque Team)
Rakel Mateo; Foto: Basque Team
Euskaraz irakurri: Rakel Mateok paratriatloia utzi eta paraeskaladan jarriko du arreta, Los Angeles 2028 helburu
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Rakel Mateo deja el paratriatlón y se centrará, a partir de ahora, en la paraescalada, con el objetivo de competir en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, según ha anunciado este miércoles: “Necesitaba un nuevo reto que me motivara tanto física como mentalmente”, ha señalado la deportista de Basque Team, que afronta este cambio como una evolución natural en su carrera.

Tal y como detalla la nota de prensa difundida por Basque Team, Mateo, que es una referente del deporte adaptado a nivel internacional, ha detacado la exigencia técnica y estratégica de la escalada como uno de los factores que le han impulsado a dar el paso. En los tres Juegos Paralímpicos en que ha participado, ha sumado dos diplomas y un décimo puesto, y destacan también el cuarto puesto obtenido en el Mundial de Abu Dhabi en 2021 y las cuatro medallas (tres de bronce y una de plata) logradas en los campeonatos de Europa.   

Mateo ya ha comenzado su proceso de adaptación a la paraescalada. Este deporte debutará oficialmente en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

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