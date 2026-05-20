Rakel Mateo deja el paratriatlón y se centrará en la paraescalada, con Los Ángeles 2028 como objetivo

Rakel Mateo deja el paratriatlón y se centrará, a partir de ahora, en la paraescalada, con el objetivo de competir en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, según ha anunciado este miércoles: “Necesitaba un nuevo reto que me motivara tanto física como mentalmente”, ha señalado la deportista de Basque Team, que afronta este cambio como una evolución natural en su carrera.

Tal y como detalla la nota de prensa difundida por Basque Team, Mateo, que es una referente del deporte adaptado a nivel internacional, ha detacado la exigencia técnica y estratégica de la escalada como uno de los factores que le han impulsado a dar el paso. En los tres Juegos Paralímpicos en que ha participado, ha sumado dos diplomas y un décimo puesto, y destacan también el cuarto puesto obtenido en el Mundial de Abu Dhabi en 2021 y las cuatro medallas (tres de bronce y una de plata) logradas en los campeonatos de Europa.

Mateo ya ha comenzado su proceso de adaptación a la paraescalada. Este deporte debutará oficialmente en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.