Ángela Vilariño regresa a la competición tras superar un cáncer de mama
La piloto guipuzcoana Ángela Vilariño regresa a la competición después de superar un cáncer de mama tras cinco años de tratamiento.
La piloto de Hondarribia ha anunciado este miércoles que volverá al Campeonato Europeo de Montaña, una de las competiciones más prestigiosas y exigentes del automovilismo continental, y que lo hará al volante de un Porsche 911 GT3.
Reconocida como una de las grandes referencias femeninas del automovilismo estatal y con una extensa trayectoria deportiva a sus espaldas, Vilariño está considerada una de las pilotos más laureadas de la montaña europea.
Más allá de sus éxitos deportivos, Ángela Vilariño ha protagonizado una importante batalla personal tras superar un cáncer de mama.
Después de cinco años de tratamiento, la piloto recibió el alta médica en diciembre de 2025 y afronta ahora esta nueva etapa deportiva y personal con "más fuerza e ilusión que nunca".
Como símbolo de superación, esperanza y apoyo a la lucha contra el cáncer, tanto su casco como el Porsche 911 GT3 que conducirá lucirán una decoración en color rosa durante toda la temporada.
Ángela Vilariño
Después de todo lo vivido durante estos años, poder volver a competir al máximo nivel significa muchísimo para mí
"Estoy muy contenta e ilusionada con este proyecto y con volver al Campeonato de Europa de Montaña con un coche tan especial como el Porsche 911 GT3. Después de todo lo vivido durante estos años, poder volver a competir al máximo nivel significa muchísimo para mí", ha subrayado la deportista guipuzcoana en un comunicado.
“Quiero agradecer de corazón el apoyo de la Diputación de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Irun, Alpinestars, Arai, Grupo BG Media y muy especialmente a Fito Cabrales -y a todo el grupo Fito & Fitipaldis- por ayudar a que este proyecto sea una realidad y hacerlo viable”, ha agregado.
Te puede interesar
Rahm sella un acuerdo con el DP World Tour
El golfista de Barrika ha resuelto su conflicto con el circuito europeo tras meses de tensiones, al pactar el pago de sanciones y su participación en varios torneos.
Nadia Erostarbe: “Estoy muy contenta y orgullosa de mi misma, de haber conseguido este tercer puesto”
Nadia Erostabe se ha hecho con el tercer puesto del Circuito Mundial de Surf. La zarauztarra se siente orgullosa de lo conseguido a pesar de que fue "a ganar el campeonato". Ahora va novena en el ranking y su objetivo es "mejorar en los resultados en las próximas pruebas".
Nadia Erostarbe termina tercera en Snapper Rocks y entra en el top 10 mundial
La surfista de Zarautz fue eliminada en semifinales por la ocho veces campeona mundial Stephanie Gilmore, a pesar de firmar la mejor ola con un 8,50.
Nadia Erostarbe disputará las semifinales del Bonsoy Gold Coast
La zarauztarra se ha impuesto a la hawaiana Gabriela Bryan (15.67-14.33) en los cuartos de final de la prueba australiana.
Bordeaux-Leinster y Ulster-Montpellier, las dos finales europeas de rugby en San Mamés
Las finales de las dos principales competiciones europeas de clubes de rugby se disputarán los días 22 y 23 de mayo en San Mamés.
Muere Alex Zanardi, el expiloto de F1 que triunfó como paralímpico
El expiloto de Fórmula Uno y múltiple campeón paralímpico italiano ha fallecido dejando un legado único de resiliencia y lucha dentro y fuera del deporte.
Naroa Arrasate, subcampeona de Europa de halterofilia: “Me dio un poco de rabia lesionarme cuando peleaba por el oro"
La navarra Naroa Arrasate se ha hecho con la medalla plata en el Campeonato de Europa de Halterofilia en la categoría correspondiente a los 69 kilos. La deportista de 23 años se lesionó cuando luchaba por el oro e intentó levantar 131 kilos. No obstante, se muestra muy satisfecha por el nivel que ha dado en Europa.
Eneko Pou completa la travesía de Carros de Foc
Ha completado la que es considerada la alta ruta por excelencia de los Pirineos junto a la vasca Isa Casado, el riojano Alfredo del Campo y el andorrano Albert Babot. El equipo cubrió un total de 60 kilómetros y 5100 metros de desnivel positivo en tres jornadas intensas.
Nelly Korda gana el Chevron Championship; Carlota Ciganda acaba decimosegunda
Se trata del tercer major en el que vence la estadounidense y la segunda vez que se corona en este campeonato. La pamplonesa Carlota Ciganda quedó decimosegunda con -4 en el total.