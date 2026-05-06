La piloto guipuzcoana Ángela Vilariño regresa a la competición después de superar un cáncer de mama tras cinco años de tratamiento.

La piloto de Hondarribia ha anunciado este miércoles que volverá al Campeonato Europeo de Montaña, una de las competiciones más prestigiosas y exigentes del automovilismo continental, y que lo hará al volante de un Porsche 911 GT3.

Reconocida como una de las grandes referencias femeninas del automovilismo estatal y con una extensa trayectoria deportiva a sus espaldas, Vilariño está considerada una de las pilotos más laureadas de la montaña europea.