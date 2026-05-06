Automovilismo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Ángela Vilariño regresa a la competición tras superar un cáncer de mama

Después de cinco años de tratamiento, la piloto de Hondarribia recibió el alta médica en diciembre. Hoy ha anunciado que volverá al Campeonato Europeo de Montaña, y que lo hará al volante de un Porsche 911 GT3.
Angela-Vilariño-piloto
La piloto de Hondarribia, Ángela Vilariño, con su Porsche 911 GT3.
Euskaraz irakurri: Angela Vilariño pilotua lehiaketara itzuliko da bularreko minbizia gainditu ostean
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La piloto guipuzcoana Ángela Vilariño regresa a la competición después de superar un cáncer de mama tras cinco años de tratamiento.

La piloto de Hondarribia ha anunciado este miércoles que volverá al Campeonato Europeo de Montaña, una de las competiciones más prestigiosas y exigentes del automovilismo continental, y que lo hará al volante de un Porsche 911 GT3.

Reconocida como una de las grandes referencias femeninas del automovilismo estatal y con una extensa trayectoria deportiva a sus espaldas, Vilariño está considerada una de las pilotos más laureadas de la montaña europea.

Más allá de sus éxitos deportivos, Ángela Vilariño ha protagonizado una importante batalla personal tras superar un cáncer de mama.

Después de cinco años de tratamiento, la piloto recibió el alta médica en diciembre de 2025 y afronta ahora esta nueva etapa deportiva y personal con "más fuerza e ilusión que nunca".

Como símbolo de superación, esperanza y apoyo a la lucha contra el cáncer, tanto su casco como el Porsche 911 GT3 que conducirá lucirán una decoración en color rosa durante toda la temporada.

Ángela Vilariño

Después de todo lo vivido durante estos años, poder volver a competir al máximo nivel significa muchísimo para mí

"Estoy muy contenta e ilusionada con este proyecto y con volver al Campeonato de Europa de Montaña con un coche tan especial como el Porsche 911 GT3. Después de todo lo vivido durante estos años, poder volver a competir al máximo nivel significa muchísimo para mí", ha subrayado la deportista guipuzcoana en un comunicado.

“Quiero agradecer de corazón el apoyo de la Diputación de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Irun, Alpinestars, Arai, Grupo BG Media y muy especialmente a Fito Cabrales -y a todo el grupo Fito & Fitipaldis- por ayudar a que este proyecto sea una realidad y hacerlo viable”, ha agregado.

Mujeres deportistas Más deportes

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X