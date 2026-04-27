Nelly Kordak irabazi du Chevron Championship txapelketa; Carlota Cigandak hamabigarren amaitu du
Carlota Ciganda nafarra hamabigarren postuan geratu zen, -4 punturekin. Bigarren aldiz irabazi du txapelketa honetan.
Nelly Korda estatubatuarrak bere hirugarren major garaikurra lortu zuen igande honetan, Chevron Championship txapelketa bigarren aldiz irabazita. Ostegunean hasi eta igandean amaitu zen lehia, Houstongo (Texas) Park Golf Course Memorialean (AEB). Carlota Ciganda nafarra hamabigarren postuan sailkatu da, -4 punturekin, eta 71, 73, 71 eta 69 kolpeko lau txartel sinatuta.
Kordak (27 urte) 267 kolperekin bukatu zuen torneoa (par azpitik 18), 65, 65, 70 eta 66 kolpeko lau txanda burutu ondoren. 2021ean, Women's PGAn bere lehen txapelketa handia eskuratu zuen; bigarrena 2024an irabazi zuen, Chevron torneoa, hain zuzen ere. Atzokoa izan zuen hirugarrena. Bost puntuko aldea zegoan haren eta Ruoning Yin txinatarraren eta Patty Tavatanakit thailandiarraren artean.
Yan Liu txinatarrak eta Ina Yoon hegokorearrak hirugarren postuan bukatu zuten, par azpitik 12 kolperekin.
