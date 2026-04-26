Wiesberger austriarra Adrian Otaeguiri gailendu zaio Txinako Irekian

Otaeguik gertu izan du garaipena DP World Tourreko Txinako Irekian, baina azkenean amore eman du Bernd Wiesberger austriarraren aurka.
Adrián Otaegui. Argazkia: EFE Artxiboa

Bernd Wiesberger jokalari austriarrak irabazi du igande honetan DP World Tourreko golfeko Txinako Irekia, Adrian Otaegui donostiarrari gailenduta. 

Otaeguik lider hasi du azken jardunaldia, eta lehen zuloetan egindako bi birdierekin aldea handitu du, erdialdera hiru kolpeko abantaila eskuratuz. Hala ere, ez du lortu errenta hori mantentzea amaierako zuloetan.

Donostiarrak presioa salatu du ibilbidearen bigarren zatian. 12. zuloan egindako bogey batek eta 16.ean izandako akatsak, Wiesbergerrek lehia berdintzea eta azken zuloetan aurrea hartzea ahalbideratu du.

Azken zulora Otaegui aukerekin iritsi da, baina irteerako kolpe txar batek, eta ondorengo jokaldi oker batek, "bogey" bikoitz batekin ixtera eraman du, aldea handituz.

Horrela, Otaeguik -16ko txartelarekin amaitu du txapelketa, eta ez du lortu Arabiar Emirerri Batuen banderapean jokatzen hasi zenetik lehen garaipena eskuratzea. Wiesbergerrek, aldiz, -19 eginda, bere bederatzigarren garaipena bereganatu du Europako zirkuituan.

