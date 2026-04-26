El austriaco Wiesberger arrebata a Adrián Otaegui el triunfo en China

El jugador austriaco Bernd Wiesberger se ha adjudicado este domingo el Abierto de China de golf, del DP World Tour, tras imponerse al donostiarra Adrián Otaegui, quien no ha podido lograr su primer título desde que pasó a competir por Emiratos Árabes Unidos (EAU) en diciembre de 2024.

Otaegui ha comenzado la última jornada como líder y ha reforzado su posición con dos ‘birdies’ en los primeros hoyos, lo que le ha permitido ampliar su ventaja hasta los tres golpes a mitad del recorrido. Sin embargo, no ha logrado mantener ese margen en los hoyos finales.

El jugador donostiarra ha acusado la presión en la segunda mitad del recorrido. Un ‘bogey’ en el hoyo 12 y otro error en el 16, tras enviar la bola al búnker, han permitido a Wiesberger igualar la contienda y tomar la delantera en los últimos hoyos.

En el hoyo final, Otaegui ha llegado con opciones, pero un mal golpe de salida, seguido de una secuencia complicada que ha incluido un envío al agua, le ha llevado a cerrar con un doble ‘bogey’, ampliando la diferencia hasta los tres golpes finales.

De este modo, Otaegui ha terminado con -16, sin poder lograr el que habría sido su primer título desde que compite bajo bandera de Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, Wiesberger ha firmado -19 y ha sumado su noveno triunfo en el circuito europeo.