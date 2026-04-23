Carlota Ciganda 71 kolpeko txartelarekin estreinatu da Chevron Championshipen, bat parraz azpitik

Nafarrak bi birdie egin ditu, 5. eta 14. zuloetan, baina 9. zuloan bogey bat ere egin du. Eguneko gainerako zuloetan parra egin du. Ciganda bederatzigarren geratu zen iaz Chevron Championshipen.

Carlota Ciganda golf-jokalari nafarra. Artxiboko argazkia.
Carlota Ciganda nafarra munduko onenekin lehiatuko da ostegun honetatik aurrera Chevron Championshipen, Houstonen (AEB) jokatuko den denboraldiko bost ireki handienetatik lehenengoan. Cigandak 71 kolpeko txartela sinatu du txapelketako lehen jardunaldian, bat parraren azpitik.

Nafarrak bi birdie egin ditu, 5. eta 14. zuloetan, baina 9. zuloan bogey bat ere egin du. Eguneko gainerako zuloetan parra egin du. Lee Somi hegokorearrak 67 kolpe sinatu ditu, bost parraren azpitik, eta Liu Yan txinatarrak eta Tavatanakit Paphangkorn thailandiarrak 68 kolpe, lau parretik behera.

Cigandak 35 urte ditu, 69 txapelketa handi jokatu ditu dagoeneko, eta horietan lau hirugarren postu lortu ditu, eta iaz bederatzigarren sailkatu zen Chevronen. Mao Saigo japoniarrak iazko garaipena errepikatu nahiko du Chevronen, iaz beste lau jokalarirekin berdinketa hautsi behar izan ostean.

Memorial Park Golf Coursen jokatuko da txapelketa lehen aldiz, eta golf-jokalari onenak izango dira bertan. 23 urteko Jeeno Thitikul thailandiarrak, LPGAko liderrak, bere lehen majorra irabazi nahi du Chevronen.

Munduko bigarrena den Nelly Korda estatubatuarra (27 urte) eta Hyojoo Kim hegokorearra (orain arte LPGAko bi proba irabazi dituen bakarra) ere faboritoen artean daude. Irabazleak 1,15 milioi euro poltsikoratuko ditu, 7,6 milioi euroko poltsatik.

Emakumezkoen golfean urtean bost major daude (Chevron, Ameriketako Estatu Batuetako Irekia, KPMG Women's PGA, AIG Irekia eta Amundi Evie). Horietako lau irabaztearekin Grand Slama eskuratzen da, Gee Chun hegokorearrak, Minjee Lee australiarrak eta Anna Nordqvist suediarrak lor dezaketena.

