Carlota Ciganda se estrena en el Chevron Championship con una tarjeta de 71 golpes, uno bajo el par

La navarra Carlota Ciganda compite a partir de este jueves en el Campeonato Chevron, el primero de los cinco grandes de la temporada, que se disputa en Houston (Estados Unidos) con las mejores del mundo. Ciganda ha firmado una tarjeta de 71 golpes en la primera jornada de competición, uno bajo el par del campo.

La navarra ha hecho dos birdies, en el hoyo 5 y en el 14, pero también ha cometido un bogey en el 9. En el resto de los hoyos del día ha firmado el par. La surcoreana Lee Somi ha firmado 67 golpes, cinco bajo el par, y la china Liu Yan y la tailandesa Tavatanakit Paphangkorn 68 golpes, cuatro bajo el par.

Ciganda, de 35 años, con 69 torneos grandes disputados, en los que ha conseguido cuatro terceros puestos, el pasado año quedó en novena posición en el Chevron. La japonesa Mao Saigo defiende título después de que ganara el pasado año en un desempate inédito con otras cuatro jugadoras.

En el Memorial Park Golf Course, sede por primera vez del campeonato, estarán las mejores, con la número uno, la tailandesa Jeeno Thitikul, a la cabeza, quien, a sus 23 años, persigue su primer ‘major’.

También tienen cartel de favoritas en el torneo tejano la número dos del mundo, la estadounidense Nelly Korda, de 27 años, y la tres, la coreana Hyojoo Kim, la única que ha ganado hasta ahora dos pruebas del LPGA este curso. La vencedora se embolsará 1,15 millones de euros, de una bolsa total de 7,6 millones de euros.

En el golf femenino hay cinco ‘majors’ al año -el Campeonato Chevron, Abierto de Estados Unidos, el Campeonato KPMG Women's PGA, el Abierto Femenino AIG y el Campeonato Amundi Evian-, aunque con ganar cuatro se concede el Grand Slam, lo que pueden lograr la coreana Gee Chun, la australiana Minjee Lee y la sueca Anna Nordqvist.