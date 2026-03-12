Eskalada
Pou anaiak Dolomitetan izan dira, izotz-eskalada egiten

Pou anaiak
18:00 - 20:00
Pou anaiak
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Iker eta Eneko Pouk hainbat ur-jauzi eskalatu dituzte, neguko garai honetan izoztuta daudenak; gainera, eskia egin dute jaitsieretan. 

