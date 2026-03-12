Escalada
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Los hermanos Pou han estado en los Dolomitas, practicando escalada en hielo

Pou anaiak
18:00 - 20:00
Pou anaiak
Euskaraz irakurri: Pou anaiak Dolomitetan izan dira, izotz-eskaladan
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

Iker y Eneko Pou han escalado varias cascadas que, en esta época de invierno, se encuentran heladas; además, han practicado esquí en los descensos. 

Más deportes Deportes de montaña Hermanos Pou

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X