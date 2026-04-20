Jon Rahmek LIV Golf Mexico City txapelketa irabazi du, eta hogeigarren postuan jarri da munduko sailkapenean

2026ko denboraldian, bigarrenez eskuratu du garaipena euskal golf jokalariak; izan ere, Hong Kongen ere gailendu zen. Mexikon, Rahmek paretik azpiko 21 egin du, alegia, bigarren sailkatuak baino sei kolpe gutxiago behar izan ditu. 

Jon Rahm

Jon Rahm, artxiboko irudian; Barrikakoak bi garaipen daramatza 2026an. Argazkia: Europa Press.

J. E. R. | KIROLAK EITB

Jon Rahmek 2026ko LIV Golf Mexico City txapelketa irabazi du, igandean. Euskal golf jokalaria munduko sailkapeneko hogeigarren postuan jarri da, eta, halaber, 2026ko denboraldian, bigarrenez eskuratu du garaipena; izan ere, Hong Kongen ere gailendu zen, martxoan. Mexikon, Rahmek paretik azpiko 21 egin du, alegia, bigarren sailkatuak baino sei kolpe gutxiago behar izan ditu.

LIV Golf Mexico Cityn, Rahm bigarren jardunaldian jarri zen lehen postuan, ostiralean, eta hirugarrenean ondo eutsi zion; hala, igandean, azken egunean, bi kolpeko aldea zuen. Egun erabakigarrian, bikain aritu da: 64 kolpe eginda, paretik azpiko zazpi lortu zuen, -21 guztira.

“Ia-ia, ezin dut sinetsi. Ostegun arratsaldean esan izan balidate sei kolpez irabaziko nuela aste honetan, ez nukeen sinetsiko”, adierazi du Rahmek. Denboraldian, sei txapelketa jokatuta, bi aldiz lortu du garaipena, hirutan amaitu du bigarren postuan, eta beste batean bosgarren sailkatu da. 

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X