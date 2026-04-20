Jon Rahmek LIV Golf Mexico City txapelketa irabazi du, eta hogeigarren postuan jarri da munduko sailkapenean
2026ko denboraldian, bigarrenez eskuratu du garaipena euskal golf jokalariak; izan ere, Hong Kongen ere gailendu zen. Mexikon, Rahmek paretik azpiko 21 egin du, alegia, bigarren sailkatuak baino sei kolpe gutxiago behar izan ditu.
Jon Rahmek 2026ko LIV Golf Mexico City txapelketa irabazi du, igandean. Euskal golf jokalaria munduko sailkapeneko hogeigarren postuan jarri da, eta, halaber, 2026ko denboraldian, bigarrenez eskuratu du garaipena; izan ere, Hong Kongen ere gailendu zen, martxoan. Mexikon, Rahmek paretik azpiko 21 egin du, alegia, bigarren sailkatuak baino sei kolpe gutxiago behar izan ditu.
LIV Golf Mexico Cityn, Rahm bigarren jardunaldian jarri zen lehen postuan, ostiralean, eta hirugarrenean ondo eutsi zion; hala, igandean, azken egunean, bi kolpeko aldea zuen. Egun erabakigarrian, bikain aritu da: 64 kolpe eginda, paretik azpiko zazpi lortu zuen, -21 guztira.
“Ia-ia, ezin dut sinetsi. Ostegun arratsaldean esan izan balidate sei kolpez irabaziko nuela aste honetan, ez nukeen sinetsiko”, adierazi du Rahmek. Denboraldian, sei txapelketa jokatuta, bi aldiz lortu du garaipena, hirutan amaitu du bigarren postuan, eta beste batean bosgarren sailkatu da.
Ainhize Belar: “15 egunetan hiru 9A bide egitea lortu dut, espero ez nuen zerbait da eta kriston motibazioa eman dit"
Eskalatzaile bizkaitarrak bere lorpenak errepasatu ditu denboraldi honetan, besteak beste, 'La Reina Mora' eta 'Estado Crítico'. Gainera, eskaladaren hazkundea azpimarratu du oro har, eta bereziki emakumeek kirol honetan duten parte-hartzea, batez ere "arrokan" eskalatzen.
McIlroyk irabazi du Augustan, bigarren aldiz jarraian; Rahmek, berriz, 39. postuan amaitu du
Barrikakoak ez zuen txapelketa ondo hasi ostegunean, eta aukerarik gabe iritsi zen azken jardunaldira. 289 kolperekin itxi zuen lehia.
Jon Rahmek agur esan dio garaipenerako borrokari Augustako Mastersean
Barrikako golf jokalariak ez du hirugarren jardunaldian suspertzerik lortu, eta Rory McIlroyren gainbeherak final irekia utzi du Cameron Youngekin batera.
Rahmek ozta-ozta egin du aurrera Augustako Mastersean
Jose Maria Olazabal, bi aldiz txapeldun izandakoa, kanpoan geratu da. Rory McIlroy iazko txapeldunak, berriz, sendo jarraitzen du titulua berriro irabazteko bidean.
Rahmek bigarren jaka berdea jantzi nahi du, McIlroyk bigarrena jarraian eta Schefflerrek Augustan historia egin
Lehen aldia da Barrikako, Ipar Irlandako eta Estatu Batuetako hiru golflariak Erresuma Batuko Irekitik, iragan uztailetik, txapelketa batean elkartzen direna. Bestalde, Jose Maria Olazabal hondarribiarrak berriro parte hartuko du, biziarteko tokia gordeta baitu 1994an eta 1999an lortutako garaipenengatik.
Janire Gonzalez-Etxabarri eta Adur Amatriain, Europako txapelketa irabazi ondoren: “Ez zen gure helburua, baina lortu dugu"
Txapelketara belauneko arazoekin iritsi zela aitortu du surflari zumaiarrak. Pare bat manga gainditzea xede zuela erantsi du Gonzalez-Etxabarrik. Era berean, Amatriainek esan du zazpigarren postua zuela helburu, Challengerrera sailkatzeko.
“Moztaileak Munduan” dokumentala, asteazken gauean, ETB1en
“Moztaileak Munduan” dokumentalak ardi moztaileen lana eta Euskal Selekzioak Zeelanda Berrian bizi izan zuen esperientzia ditu ardatz. Aurrestreinaldia egin dute gaur, Abadiñoko Errota Kultur Etxean.
Janire Gonzalez-Etxabarri eta Adur Amatriain surflariak, Europako txapeldun
Zumaiarra eta zarauztarra nagusitu dira Taghazouten, eta goi-goian amaitu dute denboraldia.
Mullaghmoren sekula arraunean hartu den olaturik pisutsuena hartu du Natxo Gonzalezek
“Nire biziko olatua da”, esan du surflari bizkaitarrak, lortu ostean.