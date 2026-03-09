Argazki-galeria: Egoitz Bijueska, park modalitateko munduko txapelduna
Egoitz Bijueska skater bilbotarra izan da nagusi Sao Paulon jokatutako Munduko Skate Txapelketetan. Kalani Konig brasildarra geratu da bigarren, eta Tom Schaar estatubatuarraren, hirugarren.
Egoitz Bijueska, park modalitateko munduko txapelduna 15 urterekin
Bilbotarrak urrea eskuratu du 95.83ko puntuazioarekin, Kalani Konig brasildarraren (zilarra) eta Tom Schaar estatubatuarraren (brontzea) aurretik.
Egoitz Bijueska, park modalitateko finalera!
Naia Lasok, aldiz, 15. postuan bukatu du lehia finalerdietan, eta finaletik kanpo geratu da.
Higinio Riverok historia egin du Milango Neguko Paralinpiar Jokoetan
Espainiarekin biatloi egokituan parte hartu duen lehen kirolaria izan da.
Rahmek titulurik gabeko urte eta erdiko lehorteari amaiera eman dio Hong Kongeko LIV txapelketa irabazita
Barrikako golf jokalariak 2024ko irailean irabazi zuen azken txapelketa, Chicagon.
Naia Laso eta Egoitz Bijueska park modalitateko finalerdietan izango dira Skateko Munduko Txapelketan
Alain Kortabitartek eta Gadea Mojak agur esan diote lehiari sailkatzeko txandan, eta Peio Gonzalezek, final-laurdenetan.
Jon Rahm lider jarri da Hong Kongen, Detry eta Varner III.arekin berdinduta
Barrikako golf jokalaria lider jarri da Hong Kongeko txapelketan, Thomas Detry belgikarrarekin eta Harold Varner III.arekin berdinduta, 65 kolpeko txartela aurkeztu eta joko maila bikaina erakutsi ondoren.
Higinio Rivero, 3 kirol 2 olinpiar jokotan: "Biatloian, helburua da lehen hamarren artean sartzea, eta iraupen-eskian, lehen hogeien artean"
Basque Teameko atletak Milan-Cortina d'Ampezzoko Paralinpiar Jokoetan parte hartuko du, biatloian eta iraupen-eskian, eta piraguismoan ere ibilia da. Jokoak ostiralean hasiko dira, eta EITB harekin izan da.
Rahm liderretik pauso batera Hong Kongen, bigarren egunean suspertu ostean
Barrikakoak eagle bat eta zazpi birdie egin ditu Carlos Ortiz mexikarrarengandik bi kolpera hurbiltzeko.
Euskal Herriko ardi-moztaileak, ametsa beteta eta hunkituta
Euskal Herriko ardi moztaileen eta artilarien selekzioa Mundu Kontseiluko kide da ofizialki. Kideek txikitako ametsa bete eta une oso berezia bizi izan dute oholtza gainean.