Argazki-galeria: Egoitz Bijueska, park modalitateko munduko txapelduna

Azken txanda ikusgarri bati esker, Kalani Konig brasildarra gainditu du Bijueskak. Imagen: EFE
EITB

Egoitz Bijueska skater bilbotarra izan da nagusi Sao Paulon jokatutako Munduko Skate Txapelketetan. Kalani Konig brasildarra geratu da bigarren, eta Tom Schaar estatubatuarraren, hirugarren.

