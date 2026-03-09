Galería de fotos: Egoitz Bijueska, campeón del mundo de park
El skater bilbaíno Egoitz Bijueska ha dominado los Campeonatos del Mundo de Skate disputados en Sao Paulo. Kalani Konig ha sido segundo y Tom Schaar, tercero.
Te puede interesar
Egoitz Bijueska, campeón mundial de park con 15 años
El bilbaíno se ha hecho con el oro con una puntuación de 95.83, por delante del brasileño Kalani Konig (plata) y el estadounidense Tom Schaar (bronce).
Egoitz Bijueska, ¡a la final de la modalidad de park!
Naia Laso, en cambio, ha finalizado en 15ª posición en semifinales, y se ha quedado fuera de la final.
Higinio Rivero hace historia en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina
Ha sido el primero en participar con España en el biatlón adaptado.
Rahm pone fin a una sequía de año y medio sin títulos al ganar el torneo LIV de Hong Kong
El golfista de Barrika no ganaba un torneo desde que venció en Chicago en septiembre de 2024.
Naia Laso y Egoitz Bijueska estarán en semifinales de la modalidad de park en el Mundial de Skate
Alain Kortabitarte, Gadea Monja se han despedido de la competición en la tanda clasificatoria, y Peio González en cuartos.
Jon Rahm asalta el liderato en Hong Kong empatado con Detry y Varner III
El golfista de Barrika lidera el torneo de Hong Kong empatado con el belga Thomas Detry y el estadounidense Harold Varner III, tras firmar una tarjeta de 65 golpes y demostrar que mantiene un excelente nivel de juego.
Higinio Rivero, tres deportes en dos Juegos Olímpicos distintos: "El objetivo es un top diez en biatlón, y un top veinte en esquí de fondo"
El atleta de Basque Team va a participar, en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, en biatlón y en esquí de fondo, y ya tiene experiencia en piragüismo; los Juegos comienzan este viernes, y EITB ha estado con él.
Rahm reacciona en Hong Kong y se sitúa a un paso del liderato tras la segunda jornada
El de Barrika ha firmado un ‘eagle’ y siete ‘birdies’ para situarse a solo dos golpes del líder, el mexicano Carlos Ortiz.
Esquiladores y clasificadores de lana de Euskal Herria, emocionados con el sueño cumplido
La selección de esquiladores y clasificadores de lana de Euskal Herria es oficialmente parte del Consejo Mundial. Sus integrantes han cumplido su sueño de pequeños y han vivido un momento muy especial sobre el escenario.