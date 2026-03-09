En Brasil
Galería de fotos: Egoitz Bijueska, campeón del mundo de park

Gracias a una espectacular última manga, Bijuesca ha superado a la brasileña Kalani Konig. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Egoitz Bijueska, park modalitateko munduko txapelduna 15 urterekin
author image

EITB

Última actualización

El skater bilbaíno Egoitz Bijueska ha dominado los Campeonatos del Mundo de Skate disputados en Sao Paulo. Kalani Konig ha sido segundo y Tom Schaar, tercero.

Skateboard Más deportes Basque Team Egoitz Bijueska

