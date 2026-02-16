Klaebok historia egin du Neguko Jokoetan, bederatzigarren urre olinpikoa eskuratuta
29 urteko norvegiarra orain arte urrezko domina gehien lortu dituen kirolaria da, Bjorn Daehlieri, Marit Bjorgeni eta Ole Einar Bjornersi aurrea hartu baitie.
Johannes Klaebo norvegiarrak urrea irabazi zuen igande honetan Milano-Cortina 2026ko Neguko Olinpiar Jokoetako 4x7,5 kilometroko erreleboko proban. Horrenbestez, Italian lau lortu ditu orain arte, eta, orotara, bederatzigarren urre olinpiko historikoa eskuratu du. Lehen igandeko skiatloian, astearteko esprintean eta ostiraleko 10 kilometroetan eskuratu zituen beste hiru urreak.
Beraz, Klaebo dago historiako sailkapenaren gailurrean, Bjorn Daehlie, Marit Bjorgen eta Ole Einar Bjornde bere herrikideak garaitu ostean.
2018an, Pyeongchangen, hiru urre eraman zituen etxera; beste bi Pekinen 2022an; eta 15 aldiz izan da munduko txapeldun. Gainera, oraindik beste marka bat hausteko aukera izango du asteazken honetan, Neguko Olinpiar Joko bakarrean urre gehien lortzearena, alegia. Gaur egun, Eric Heiden abiadura patinatzaile estatubatuarrak du errekor hori.
Anthony Kimek irabazi du Adelaideko LIV Golf txapelketa, ezustean, eta Jon Rahm bigarren sailkatu da
Golf jokalari estatubatuarra hamabi urtez izan zen goreneko mailatik kanpo. Adelaiden, txapelketako azken jardunaldian, Rahm eta Bryson DeChambeau menderatu ditu, hirugarren egunaren amaieran bi horiek lehen postuan izan arren, Kim atzetik segika 5 kolpera zutela.
Carlota Ciganda laugarren izan da Riaden, denboraldiko lehen txapelketan
7. zuloko bogey bikoitzak nafarrak garaipena lortzeko aukerak zapuztu ditu, eta sei birdie pilatu ditu 3, 6, 9, 15, 16 eta 17. zuloetan.
Salsamendik agur esan die Olinpiar Jokoei Klaebok urrea irabazi duen proban
Brasilekin lehiatu duen eskiatzaile nafarrak 97. postuan bukatu du estilo libreko iraupen-eskiko proba, hamar kilometroko distantzian.
Eguibarrek eta Romerok ez dute final-laurdenetako eta final-zortzirenetako langa gainditu, hurrenez hurren
Romerok azpimarratu du "pozik" dagoela egindako jaitsierarekin, baina "ez emaitzarekin". Bere aldetik, Eguibarrek erorikoa izan du, aurkarietako batek bidea itxi ondoren. "Badakit horrelakoak gerta daitezkeela, baina berak jakin behar du hori ezin dela egin", esan du donostiarrak haserre.
Carlota Zigandak kolpe bakar batean egin du Riadeko PIF Saudi Ladies International txapelketako zuloa
Nafarroako golflariak kolpe bakarrean sartu zuen bola 8. zuloan.
Jordan Stolzek bereganatu du urrea 1.000 metroko abiadura proban; Daniel Milagros nafarra hogeita zazpigarren izan da
Milagrosek, 1:11,25eko markarekin, txapeldun olinpikoak baino 4,87 segundo gehiago behar izan ditu ibilbidea osatzeko.
Daniel Milagros asteazkenean arituko da izotz gaineko abiadurako patinajean, 1.000 metroko lasterketan: “Proba oso gogorra da”
Nafarrak, 23 urtekoa bera, “esperientziaz asko gozatzen saiatzen” ari da. Asteazkenean, 18:30ean, Neguko Olinpiar Jokoetan ibiliko da.
Manex Salsamendi ez da iraupen-eskiko esprint klasikoko final-laurdenetarako sailkatu
Kalifikazio-proban 48. postuan geratu da, 3:25:48 minutuko marka eginda, sailkapenetik zazpi segundora.
Dominak zergatik hausten ari diren ikertuko dute Milan-d'Ampezzoko Olinpiar Jokoetako antolatzaileek
Domina lortu duten hainbat kirolarik hausten ari direla salatu dute.