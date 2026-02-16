Klaebo hace historia en los Juegos de Invierno con su noveno oro olímpico
El noruego Johannes Klaebo conquistó este domingo el oro en el relevo 4x7,5 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, su cuarto título en Italia y el histórico noveno oro olímpico. Tras los oros en el skiatlón del primer domingo, el sprint del martes y en los 10 kilómetros del viernes, capturó su cuarto oro en las cuatro pruebas disputadas y elevó a nueve el récord absoluto (entre hombres y mujeres) en toda la historia de los Juegos de invierno.
Klaebo se quedó solo en lo alto del olimpo de los Juegos de Invierno, a sus 29 años, superando en oros a sus compatriotas Bjorn Daehlie, Marit Bjorgen y Ole Einar Bjorndalen, con quienes había empatado tras ganar el viernes en los 10 km estilo libre.
Ganador de tres oros en PyeongChang 2018 y dos en Pekín 2022, es también 15 veces campeón del mundo. Además, podrá igualar otro récord este miércoles: el número de oros en una misma cita invernal, en posesión del patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden.
Te puede interesar
Anthony Kim da la sorpresa en la última jornada y gana el LIV Golf de Adelaida de 2026, con Jon Rahm en segunda posición
El golfista estadounidense, que permaneció doce años fuera de la élite, ha superado en el cuarto día de competición a Rahm y a Bryson DeChambeau, que lideraban la prueba y contaban con cinco golpes de ventaja sobre Kim.
Carlota Ciganda, cuarta en Riad en el primer torneo de la temporada
Un 'doble bogey' en el hoyo 7 ha lastrado las opciones de luchar por la victoria de la navarra, que ha acumulado seis birdies en los hoyos 3, 6, 9, 15, 16 y 17.
Salsamendi se despide de los Juegos Olímpicos en la prueba en la que Klaebo se ha llevado el oro
El esquiador navarro que compite con Brasil ha finalizado en el puesto 97 en la prueba de esquí de fondo de estilo libre, en la distancia de diez kilómetros. La medalla de oro ha sido para el noruego Johannes Klaebo.
Eguibar y Romero, eliminados en cuartos y octavos, respectivamente, del boardercross en Milán-Cortina
Romero ha remarcado que está "contento con la bajada" que ha hecho, pero "no con el resultado". Por su parte, Eguibar se ha ido al suelo cerrado por uno de sus rivales, posteriormente descalificado. "Sé que estas cosas pueden pasar, pero él tiene que saber que eso no se puede hacer así", ha afirmado el rider donostiarra.
Carlota Ziganda hace 'hoyo en uno' en el PIF Saudi Ladies International de Riad
La golfista navarra introdujo la bola en un golpe directo en el hoyo 8.
Jordan Stolz se lleva el oro en la prueba de velocidad de 1000 metros, en la que el navarro Daniel Milagros finaliza vigesimoséptimo
Milagros, con una marca de 1:11,25, ha necesitado 4,87 segundos más que el campeón olímpico en completar el recorrido.
Daniel Milagros compite este miércoles en la carrera de 1000 metros de patinaje de velocidad en hielo: “Es una prueba muy dura”
El navarro, de 23 años, quiere “disfrutar al máximo” la experiencia de los Juegos Olímpicos de Invierno, en los que participa el miércoles, a las 18:30 horas.
Manex Salsamendi se queda fuera de los cuartos de final en esprint clásico
En la prueba de calificación ha quedado en el puesto 48, con una marca de 3:25:48 minutos, a siete segundos de la clasificación.
La organización de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo investigará por qué se están rompiendo las medallas
Varias y varios deportistas que han obtenido una medalla han denunciado que se están rompiendo.