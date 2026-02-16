Klaebo hace historia en los Juegos de Invierno con su noveno oro olímpico

El noruego Johannes Klaebo conquistó este domingo el oro en el relevo 4x7,5 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, su cuarto título en Italia y el histórico noveno oro olímpico. Tras los oros en el skiatlón del primer domingo, el sprint del martes y en los 10 kilómetros del viernes, capturó su cuarto oro en las cuatro pruebas disputadas y elevó a nueve el récord absoluto (entre hombres y mujeres) en toda la historia de los Juegos de invierno.



Klaebo se quedó solo en lo alto del olimpo de los Juegos de Invierno, a sus 29 años, superando en oros a sus compatriotas Bjorn Daehlie, Marit Bjorgen y Ole Einar Bjorndalen, con quienes había empatado tras ganar el viernes en los 10 km estilo libre.

Ganador de tres oros en PyeongChang 2018 y dos en Pekín 2022, es también 15 veces campeón del mundo. Además, podrá igualar otro récord este miércoles: el número de oros en una misma cita invernal, en posesión del patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden.





