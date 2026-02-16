Kataluniako zirkuituak 2032raino luzatu du kontratua, eta bi urterik behin lasterketak hartuko ditu
1 Formulak 2026, 2028, 2030 eta 2032 urteetarako dauzka lasterketak aurreikusita Bartzelonan, Spa-Francorchamps zirkuituarekin aldizkatuko duen egutegian.
Kataluniako zirkuituak 2032raino luzatu du kontratua bi urterik behin lasterketak hartzeko, 1 Formulak iragarri duen arabera. Jada 2026, 2028, 2030 eta 2032 urteetarako lasterketak aurreikusita daude, eta Spa-Francorchamps zirkuituarekin aldizkatuko du egutegia.
Erabakia azkeneko urteetan egindako inbertsio garrantzitsuen ondoren iritsi da, horien artean Circuit Rooftop gunearen eraikuntza, bertatik 9, 10 eta 11 kurbak eta zuzengune nagusia ikus daitezke. Beste inbertsio garrantzitsua zirkuituaren gune ezberdinetan eguzki-panelen instalazioa izan da.
Stefano Domenicali 1 Formulako zuzendari nagusia pozik azaldu da akordioarekin. “Bartzelona hiri ikaragarria da eta 1 Formulako zaleek pasio izugarriarekin hartzen gaituzte, beraz pozez zoratzen nago Kataluniako zirkuituan lehiatzen jarraitzeagatik”, adierazi du.
Kataluniako zirkuitua Bartzelonako Olinpiar jokoetako garapen programaren parte bezala eraiki zuten 1991ean. Orduz geroztik Montmelo txapelketako hainbat une gogoangarriendako agertokia izan da, besteak beste, Max Verstappen Herbehereetako pilotuak Sari Nagusi batean lortutako lehen garaipena, 2016an.
Zure interesekoa izan daiteke
Klaebok historia egin du Neguko Jokoetan, bederatzigarren urre olinpikoa eskuratuta
29 urteko norvegiarra orain arte urrezko domina gehien lortu dituen kirolaria da, Bjorn Daehlieri, Marit Bjorgeni eta Ole Einar Bjornersi aurrea hartu baitie.
Anthony Kimek irabazi du Adelaideko LIV Golf txapelketa, ezustean, eta Jon Rahm bigarren sailkatu da
Golf jokalari estatubatuarra hamabi urtez izan zen goreneko mailatik kanpo. Adelaiden, txapelketako azken jardunaldian, Rahm eta Bryson DeChambeau menderatu ditu, hirugarren egunaren amaieran bi horiek lehen postuan izan arren, Kim atzetik segika 5 kolpera zutela.
Carlota Ciganda laugarren izan da Riaden, denboraldiko lehen txapelketan
7. zuloko bogey bikoitzak nafarrak garaipena lortzeko aukerak zapuztu ditu, eta sei birdie pilatu ditu 3, 6, 9, 15, 16 eta 17. zuloetan.
Salsamendik agur esan die Olinpiar Jokoei Klaebok urrea irabazi duen proban
Brasilekin lehiatu duen eskiatzaile nafarrak 97. postuan bukatu du estilo libreko iraupen-eskiko proba, hamar kilometroko distantzian.
Eguibarrek eta Romerok ez dute final-laurdenetako eta final-zortzirenetako langa gainditu, hurrenez hurren
Romerok azpimarratu du "pozik" dagoela egindako jaitsierarekin, baina "ez emaitzarekin". Bere aldetik, Eguibarrek erorikoa izan du, aurkarietako batek bidea itxi ondoren. "Badakit horrelakoak gerta daitezkeela, baina berak jakin behar du hori ezin dela egin", esan du donostiarrak haserre.
Carlota Zigandak kolpe bakar batean egin du Riadeko PIF Saudi Ladies International txapelketako zuloa
Nafarroako golflariak kolpe bakarrean sartu zuen bola 8. zuloan.
Jordan Stolzek bereganatu du urrea 1.000 metroko abiadura proban; Daniel Milagros nafarra hogeita zazpigarren izan da
Milagrosek, 1:11,25eko markarekin, txapeldun olinpikoak baino 4,87 segundo gehiago behar izan ditu ibilbidea osatzeko.
Daniel Milagros asteazkenean arituko da izotz gaineko abiadurako patinajean, 1.000 metroko lasterketan: “Proba oso gogorra da”
Nafarrak, 23 urtekoa bera, “esperientziaz asko gozatzen saiatzen” ari da. Asteazkenean, 18:30ean, Neguko Olinpiar Jokoetan ibiliko da.
Manex Salsamendi ez da iraupen-eskiko esprint klasikoko final-laurdenetarako sailkatu
Kalifikazio-proban 48. postuan geratu da, 3:25:48 minutuko marka eginda, sailkapenetik zazpi segundora.