Kataluniako zirukuitoa; Argazkia: EFE

Kataluniako zirkuitua. Argazkia: Europa Press

author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Kataluniako zirkuituak 2032raino luzatu du kontratua bi urterik behin lasterketak hartzeko, 1 Formulak iragarri duen arabera. Jada 2026, 2028, 2030 eta 2032 urteetarako lasterketak aurreikusita daude, eta Spa-Francorchamps zirkuituarekin aldizkatuko du egutegia.

Erabakia azkeneko urteetan egindako inbertsio garrantzitsuen ondoren iritsi da, horien artean Circuit Rooftop gunearen eraikuntza, bertatik 9, 10 eta 11 kurbak eta zuzengune nagusia ikus daitezke. Beste inbertsio garrantzitsua zirkuituaren gune ezberdinetan eguzki-panelen instalazioa izan da.

Stefano Domenicali 1 Formulako zuzendari nagusia pozik azaldu da akordioarekin. “Bartzelona hiri ikaragarria da eta 1 Formulako zaleek pasio izugarriarekin hartzen gaituzte, beraz  pozez zoratzen nago Kataluniako zirkuituan lehiatzen jarraitzeagatik”, adierazi du.

Kataluniako zirkuitua Bartzelonako Olinpiar jokoetako garapen programaren parte bezala eraiki zuten 1991ean. Orduz geroztik Montmelo txapelketako hainbat une gogoangarriendako agertokia izan da, besteak beste, Max Verstappen Herbehereetako pilotuak Sari Nagusi batean lortutako lehen garaipena, 2016an. 

