El Circuit de Barcelona-Catalunya extiende su contrato hasta 2032 albergando carreras en años alternos
El Circuit de Barcelona-Catalunya extiende su contrato hasta 2032 albergando carreras en años alternos, según ha anunciado la Fórmula 1. Ya hay carreras programadas para el circuito en 2026, 2028, 2030 y 2032, el calendario se ira alternando con el del Circuit de Spa-Francorchamps.
La renovación llega tras las importantes inversiones realizadas en los últimos años, entre ellas la construcción del espacio de hospitalidad Circuit Rooftop, con vistas a las curvas 9, 10 y 11 y a la entrada de la recta principal, así como la instalación de paneles solares en diferentes partes del circuito.
El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, celebró la continuidad del evento. “Barcelona es una ciudad increíble y los aficionados de la Fórmula 1 allí siempre nos reciben con enorme pasión, por lo que estoy encantado de que sigamos compitiendo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante muchos años”.
Construido en 1991 como parte del programa de desarrollo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, el circuito de Montmeló ha sido escenario de numerosos momentos memorables de la competición, como la primera victoria en un Gran Premio del piloto neerlandés Max Verstappen en 2016.
Te puede interesar
Klaebo hace historia en los Juegos de Invierno con su noveno oro olímpico
El deportista noruego, de 29 años, es el que más oros ha logrado hasta el momento, superando a sus compatriotas Bjorn Daehlie, Marit Bjorgen y Ole Einar Bjorndalen.
Anthony Kim da la sorpresa en la última jornada y gana el LIV Golf de Adelaida de 2026, con Jon Rahm en segunda posición
El golfista estadounidense, que permaneció doce años fuera de la élite, ha superado en el cuarto día de competición a Rahm y a Bryson DeChambeau, que lideraban la prueba y contaban con cinco golpes de ventaja sobre Kim.
Carlota Ciganda, cuarta en Riad en el primer torneo de la temporada
Un 'doble bogey' en el hoyo 7 ha lastrado las opciones de luchar por la victoria de la navarra, que ha acumulado seis birdies en los hoyos 3, 6, 9, 15, 16 y 17.
Salsamendi se despide de los Juegos Olímpicos en la prueba en la que Klaebo se ha llevado el oro
El esquiador navarro que compite con Brasil ha finalizado en el puesto 97 en la prueba de esquí de fondo de estilo libre, en la distancia de diez kilómetros. La medalla de oro ha sido para el noruego Johannes Klaebo.
Eguibar y Romero, eliminados en cuartos y octavos, respectivamente, del boardercross en Milán-Cortina
Romero ha remarcado que está "contento con la bajada" que ha hecho, pero "no con el resultado". Por su parte, Eguibar se ha ido al suelo cerrado por uno de sus rivales, posteriormente descalificado. "Sé que estas cosas pueden pasar, pero él tiene que saber que eso no se puede hacer así", ha afirmado el rider donostiarra.
Carlota Ziganda hace 'hoyo en uno' en el PIF Saudi Ladies International de Riad
La golfista navarra introdujo la bola en un golpe directo en el hoyo 8.
Jordan Stolz se lleva el oro en la prueba de velocidad de 1000 metros, en la que el navarro Daniel Milagros finaliza vigesimoséptimo
Milagros, con una marca de 1:11,25, ha necesitado 4,87 segundos más que el campeón olímpico en completar el recorrido.
Daniel Milagros compite este miércoles en la carrera de 1000 metros de patinaje de velocidad en hielo: “Es una prueba muy dura”
El navarro, de 23 años, quiere “disfrutar al máximo” la experiencia de los Juegos Olímpicos de Invierno, en los que participa el miércoles, a las 18:30 horas.
Manex Salsamendi se queda fuera de los cuartos de final en esprint clásico
En la prueba de calificación ha quedado en el puesto 48, con una marca de 3:25:48 minutos, a siete segundos de la clasificación.