El Circuit de Barcelona-Catalunya extiende su contrato hasta 2032 albergando carreras en años alternos, según ha anunciado la Fórmula 1. Ya hay carreras programadas para el circuito en 2026, 2028, 2030 y 2032, el calendario se ira alternando con el del Circuit de Spa-Francorchamps.

La renovación llega tras las importantes inversiones realizadas en los últimos años, entre ellas la construcción del espacio de hospitalidad Circuit Rooftop, con vistas a las curvas 9, 10 y 11 y a la entrada de la recta principal, así como la instalación de paneles solares en diferentes partes del circuito.

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, celebró la continuidad del evento. “Barcelona es una ciudad increíble y los aficionados de la Fórmula 1 allí siempre nos reciben con enorme pasión, por lo que estoy encantado de que sigamos compitiendo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante muchos años”.

Construido en 1991 como parte del programa de desarrollo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, el circuito de Montmeló ha sido escenario de numerosos momentos memorables de la competición, como la primera victoria en un Gran Premio del piloto neerlandés Max Verstappen en 2016.