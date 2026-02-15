Anthony Kimek 2026ko Adelaideko LIV Golf txapelketa irabazi du, ezustean, eta Jon Rahm bigarren sailkatu da
Golf jokalari estatubatuarra hamabi urtez izan zen goreneko mailatik kanpo. Adelaiden, txapelketako azken jardunaldian, Rahm eta Bryson DeChambeau menderatu ditu; azken horiek, lehiako hirugarren eguna amaituta, lehen postuan zebiltzan, eta bost kolpeko aldea zuten Kimekiko.
Anthony Kim golf jokalari estatubatuarrak irabazi du 2026ko Adelaideko LIV Golf txapelketa, igandean, Adelaideko The Grange Golf Cluben, Australian. Kim hamabi urtez izan zen goreneko mailatik kanpo, 2012tik 2024ra bitartean, baina orain, Adelaiden, txapelketako azken jardunaldian, Jon Rahm eta Bryson DeChambeau estatubatuarra menderatu ditu; azken horiek, lehiako hirugarren eguna amaituta, lehen postuan zebiltzan, eta bost kolpeko aldea zuten Kimekiko.
Testuinguru horretan, iganderako, aurreikuspena zen Rahm eta DeChambeau nor baino nor gehiago aritzea; izan ere, larunbatean hirugarren jardunaldia bukatuta, bi horiek aurreneko tokian zeuden, guztira 197 kolpe eginda, alegia, zelaiko parretik -19 kolpe. Rahmek eta DeChambeauk bost kolpera zuten Kim; hori hirugarren postuan zen, eta, hasiera batean, ez zen faboritoetakoa.
Hala ere, Adelaiden jokatutako txapelketan, zirkuituko istorio harrigarrienetakoa ikusi da. Kimek, 63 kolpe eginda, bederatzi “birdie” lortuta, titulua irabazi du. Azkenean, -23ko txartela sinatu du, hau da, Rahm baino hiru kolpe hobeto aritu da, eta DeChambeau baino sei kolpe hobeto; azken hori hirugarren gelditu da, Hattonekin eta Uihlenekin berdinduta.
Anthony Kimek (40 urte) LIV Golfeko aurtengo edizioan ari da parte hartzen lehen aldiz talde bateko kide gisa; izan ere, Dustin Johnsonek gidatzen duen 4Aces taldeak fitxatu zuen fitxatu ondoren, aurtengo denboraldia amaitu arte, Patrick Reeden hutsunea betetzeko.
Bere ibilbide profesionalean, berarengan jarri zuten presio izugarriari aurre egin behar izan zion, besteak beste, Tiger Woods handiaren ondorengotzat jarri baitzuten askok. Egoera horrek eta izandako lesioek golf-zelaietatik aldentzera bultzatu zuten 2012an.
Garai gogor eta ilun batetik igaro ondoren, non bere esanetan "kirolari eta gizaki gisa hondoa jo zuen", handik ateratzeko argi-izpia topatu zuen, eta hamabi urte geroago elitera itzuli zen, bere buruari bigarren aukera bat emateko prest.
Hala ere, inor gutxik uste izan zuen arrakastaren bideari berriro ekin ziezaiokeenik . 2024an eta 2025ean, ez zuen aparteko emaitzarik lortu. Hori bai, agerikoa zen hobera egiten ari zela, eta Adelaidara sentsazioak berreskuratzen jarraitzeko prest iritsi zen. Larunbateko jardunaldian hirugarren tokian amaitu zuen, Rahm eta DeChambeaurengandik bost kolpera, eta izugarrizko ezustekoa emanda, txartel ikaragarria sinatu du azken egunean, 2026ko Adelaidako LIV Golfeko txapeldun izateko.
Zure interesekoa izan daiteke
Carlota Ciganda laugarren izan da Riaden, denboraldiko lehen txapelketan
7. zuloko bogey bikoitzak nafarrak garaipena lortzeko aukerak zapuztu ditu, eta sei birdie pilatu ditu 3, 6, 9, 15, 16 eta 17. zuloetan.
Salsamendik agur esan die Olinpiar Jokoei Klaebok urrea irabazi duen proban
Brasilekin lehiatu duen eskiatzaile nafarrak 97. postuan bukatu du estilo libreko iraupen-eskiko proba, hamar kilometroko distantzian.
Eguibarrek eta Romerok ez dute final-laurdenetako eta final-zortzirenetako langa gainditu, hurrenez hurren
Romerok azpimarratu du "pozik" dagoela egindako jaitsierarekin, baina "ez emaitzarekin". Bere aldetik, Eguibarrek erorikoa izan du, aurkarietako batek bidea itxi ondoren. "Badakit horrelakoak gerta daitezkeela, baina berak jakin behar du hori ezin dela egin", esan du donostiarrak haserre.
Carlota Zigandak kolpe bakar batean egin du Riadeko PIF Saudi Ladies International txapelketako zuloa
Nafarroako golflariak kolpe bakarrean sartu zuen bola 8. zuloan.
Jordan Stolzek bereganatu du urrea 1.000 metroko abiadura proban; Daniel Milagros nafarra hogeita zazpigarren izan da
Milagrosek, 1:11,25eko markarekin, txapeldun olinpikoak baino 4,87 segundo gehiago behar izan ditu ibilbidea osatzeko.
Daniel Milagros asteazkenean arituko da izotz gaineko abiadurako patinajean, 1.000 metroko lasterketan: “Proba oso gogorra da”
Nafarrak, 23 urtekoa bera, “esperientziaz asko gozatzen saiatzen” ari da. Asteazkenean, 18:30ean, Neguko Olinpiar Jokoetan ibiliko da.
Manex Salsamendi ez da iraupen-eskiko esprint klasikoko final-laurdenetarako sailkatu
Kalifikazio-proban 48. postuan geratu da, 3:25:48 minutuko marka eginda, sailkapenetik zazpi segundora.
Dominak zergatik hausten ari diren ikertuko dute Milan-d'Ampezzoko Olinpiar Jokoetako antolatzaileek
Domina lortu duten hainbat kirolarik hausten ari direla salatu dute.
Seattle Seahawks vs New England Patriots Super Bowl 2026 finaleko argazki-galeria
Seattle Seahawksek New England Patriots 29-13 garaitu zuen Super Bowl finalean, eta taldearen historiako bigarrena eskuratu. Atsedenaldian, Bud Banny artista puertorricarrak, Lady Gaga eta Ricky Martinekin batera, kontinentearen batasunaren aldeko aldarria egin zuen. Partidaren zein emanaldiaren argazkiak daude hemen ikusgai.