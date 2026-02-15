Anthony Kim da la sorpresa en la última jornada y gana el LIV Golf de Adelaida de 2026, con Jon Rahm en segunda posición
El golfista estadounidense Anthony Kim ha ganado el LIV Golf de Adelaida de 2026, este domingo, en The Grange Golf Club de Adelaida, en Australia. Kim, que permaneció doce años fuera de la élite, entre 2012 y 2024, ha superado en el cuarto día de competición al vasco Jon Rahm y al también estadounidense Bryson DeChambeau, que, tras la tercera jornada, lideraban la prueba y contaban con cinco golpes de ventaja sobre el ganador final.
En este contexto, para la jornada del domingo, se preveía un duelo mano a mano entre Rahm y DeChambeau, que, al finalizar el sábado, en la tercera ronda, estaban en cabeza, con un total de 197 golpes, 19 bajo el par del campo; Rahm y DeChambeau disponían de cinco golpes de ventaja sobre Kim, que era tercero y quedaba, en principio, fuera de las quinielas como favorito.
No obstante, el campeonato disputado en Adelaida ha sido testigo de una de las historias más espectaculares del circuito. Kim, con 63 golpes y un total de nueve “birdies”, ha obtenido el título. Ha entregado una tarjeta final de -23, tres golpes mejor que la de Rahm y seis mejor que la de DeChambeau, que ha igualado en el tercer puesto con Hatton y Uihlen.
Anthony Kim, de 40 años, ha participado por primera vez dentro de la estructura de un equipo en esta edición del LIV Golf, tras ser fichado, hasta final de temporada, por los 4Aces de Dustin Johnson, como sustituto de Patrick Reed. En su carrera profesional, tras lidiar con la presión y ser colocado, incluso, como uno de los sucesores del legendario Tiger Woods, Kim se alejó de las pistas en el año 2012, por problemas de lesiones. Después de vivir un periodo duro y oscuro, en el que, según él mismo afirmó, “tocó fondo como deportista y como ser humano”, vio la luz del túnel, y regresó a la élite doce años más tarde, dispuesto a darse una segunda oportunidad.
Sin embargo, pocos creyeron que realmente pudiese reengancharse al tren del éxito. En 2024 y en 2025, no consiguió resultados de importancia. Ya en clara progresión, había llegado a Adelaida dispuesto a seguir encontrando sensaciones y, tras colocarse tercero, a cinco golpes de Rahm y DeChambeau en la jornada del sábado, ha firmado una tarjeta espectacular en el último día, para convertirse en el campeón del LIV Golf de Adelaida de 2026.
