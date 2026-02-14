Golfa
Carlota Ciganda laugarren izan da Riaden, denboraldiko lehen txapelketan

7. zuloko bogey bikoitzak nafarrak garaipena lortzeko aukerak zapuztu ditu, eta sei birdie pilatu ditu 3, 6, 9, 15, 16 eta 17. zuloetan.

CARLOTA-CIGANDA-02
author image

EITB

Azken eguneratzea

Carlota Ciganda nafarrak laugarren postua lortu du FIP Saudi Ladies International txapelketan, Riaden jokatu den Europako zirkuituko denboraldiko lehen txapelketan.

Cigandak 68 kolperekin (-4) itxi du bere parte-hartzea, 271 kolpeko txartela (-17) aurkeztuta, Hullek baino bi gehiago. 

7. zuloko bogey bikoitzak garaipena eskuratzeko aukerarik gabe utzi du nafarra, eta sei birdie pilatu ditu 3, 6, 9, 15, 16 eta 17. zuloetan.

Hullen atzetik, 270 kolperekin berdinduta, Akie Iwai japoniarra eta Casandra Alexander hegoafrikarra sailkatu dira.

Golfa Carlota Ciganda Emakume kirolariak Kirol gehiago

