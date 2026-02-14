Golf
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Carlota Ciganda, cuarta en Riad en el primer torneo de la temporada

Un 'doble bogey' en el hoyo 7 ha lastrado las opciones de luchar por la victoria de la navarra, que ha acumulado seis birdies en los hoyos 3, 6, 9, 15, 16 y 17.
CARLOTA-CIGANDA-02
Euskaraz irakurri: Carlota Ciganda, laugarren Riaden denboraldiko lehen txapelketan
author image

EITB

Última actualización

La navarra Carlota Ciganda ha terminado en la cuarta plaza en el FIP Saudi Ladies International, primer torneo de la temporada del circuito europeo disputado en Riad, en el que se ha impuesto la inglesa Charley Hull.

Ciganda ha cerrado su participación con un 68 (-4) para concluir con un total de 271 golpes (-17), a dos de Hull, que ha fundamentado su victoria con 65.

Un doble bogey en el hoyo 7 ha lastrado las opciones de luchar por la victoria de la navarra, que ha acumulado seis birdies en los hoyos 3, 6, 9, 15, 16 y 17.

Tras Hull han concluido, empatadas a 270 golpes, la japonesa Akie Iwai y la sudafricana Casandra Alexander.

Golf Carlota Ciganda Mujeres deportistas Más deportes

Te puede interesar

Seattle Seahawks izan da nagusi 2026ko Super Bowl txapelketan.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Galería de fotos de la final de la Super Bowl 2026 entre Seatte Seahawks y New England Patriots

En la final de 2026 de la Super Bowl los Seatte Seahawks derrotaron a los New England Patriots por 29-13, logrando su segundo título. Durante la actuación del descanso el artista puertorriqueño Bud Banny realizó una actuación de fuerte carga simbólica en la que reivindicó la identidad latina, apeló a la unidad de las Américas y llevó referencias culturales de Puerto Rico al escenario. Aquí podéis ver las fotos de la final y de la actuación.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X