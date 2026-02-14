Carlota Ciganda, cuarta en Riad en el primer torneo de la temporada
La navarra Carlota Ciganda ha terminado en la cuarta plaza en el FIP Saudi Ladies International, primer torneo de la temporada del circuito europeo disputado en Riad, en el que se ha impuesto la inglesa Charley Hull.
Ciganda ha cerrado su participación con un 68 (-4) para concluir con un total de 271 golpes (-17), a dos de Hull, que ha fundamentado su victoria con 65.
Un doble bogey en el hoyo 7 ha lastrado las opciones de luchar por la victoria de la navarra, que ha acumulado seis birdies en los hoyos 3, 6, 9, 15, 16 y 17.
Tras Hull han concluido, empatadas a 270 golpes, la japonesa Akie Iwai y la sudafricana Casandra Alexander.
