Salsamendik agur esan die Olinpiar Jokoei Klaebok urrea irabazi duen proban
Brasilekin lehiatu duen eskiatzaile nafarrak 97. postuan bukatu du estilo libreko iraupen-eskiko proba, hamar kilometroko distantzian.
Manex Salsamendi Silva 23 urteko eskiatzaile erronkariarrak, bere nazionalitate bikoitzagatik Brasilekin lehian, 97. postuan amaitu du, estilo libreko iraupen-eskiko proban, hamar kilometroko distantzian.
Salsamendik 26:51:04 denborarekin amaitu du ibilbidea, munduko maila goreneko eskiatzaileak bildu dituen norgehiagoka zorrotzean. Ibilbidea fisikoki oso gogorra izan da, erritmo biziari eutsi eta indarrak ondo kudeatzea eskatzen zuena hasieratik amaierara arte.
Probako irabazlea Johannes Høsflot Klæbo norvegiarra izan da 20:36:02ko denborarekin, iraupen-eskiaren nazioarteko erreferente handienetako bat da Klaebo, eta espezialitatean duen nagusitasuna erakutsi du berriro. Bigarren Mathis Desgloses frantziarra izan da (20:41:01) eta hirugarren Einar Hedegart norvegiarra (20:50:02).
Eguibarrek eta Romerok ez dute final-laurdenetako eta final-zortzirenetako langa gainditu, hurrenez hurren
Romerok azpimarratu du "pozik" dagoela egindako jaitsierarekin, baina "ez emaitzarekin". Bere aldetik, Eguibarrek erorikoa izan du, aurkarietako batek bidea itxi ondoren. "Badakit horrelakoak gerta daitezkeela, baina berak jakin behar du hori ezin dela egin", esan du donostiarrak haserre.
Carlota Zigandak kolpe bakar batean egin du Riadeko PIF Saudi Ladies International txapelketako zuloa
Nafarroako golflariak kolpe bakarrean sartu zuen bola 8. zuloan.
Jordan Stolzek bereganatu du urrea 1.000 metroko abiadura proban; Daniel Milagros nafarra hogeita zazpigarren izan da
Milagrosek, 1:11,25eko markarekin, txapeldun olinpikoak baino 4,87 segundo gehiago behar izan ditu ibilbidea osatzeko.
Daniel Milagros asteazkenean arituko da izotz gaineko abiadurako patinajean, 1.000 metroko lasterketan: “Proba oso gogorra da”
Nafarrak, 23 urtekoa bera, “esperientziaz asko gozatzen saiatzen” ari da. Asteazkenean, 18:30ean, Neguko Olinpiar Jokoetan ibiliko da.
Manex Salsamendi ez da iraupen-eskiko esprint klasikoko final-laurdenetarako sailkatu
Kalifikazio-proban 48. postuan geratu da, 3:25:48 minutuko marka eginda, sailkapenetik zazpi segundora.
Dominak zergatik hausten ari diren ikertuko dute Milan-d'Ampezzoko Olinpiar Jokoetako antolatzaileek
Domina lortu duten hainbat kirolarik hausten ari direla salatu dute.
Seattle Seahawks vs New England Patriots Super Bowl 2026 finaleko argazki-galeria
Seattle Seahawksek New England Patriots 29-13 garaitu zuen Super Bowl finalean, eta taldearen historiako bigarrena eskuratu. Atsedenaldian, Bud Banny artista puertorricarrak, Lady Gaga eta Ricky Martinekin batera, kontinentearen batasunaren aldeko aldarria egin zuen. Partidaren zein emanaldiaren argazkiak daude hemen ikusgai.
Oier Ibarretxe boxeolariak brontzea lortu du BOXAM International txapelketan
Galdakaoko boxeolariak brontzezko domina eskuratu du bere kategorian, hiru borrokaldi egin ondoren: lehena Belgikako ordezkariaren aurka, bigarrena Kanadakoaren aurka eta hirugarrena, finalerdietan, Ukrainakoaren kontra.
Rahm kolpe batera geratu da LIV Golf zirkuituko 2026ko lehen txapelketan
Bigarren sailkatu da, irabazlearengandik kolpe batera (265 kolpe, -23), eta azken unera arte egin dio aurre garaile atera den Smylieri.