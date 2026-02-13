Neguko Olinpiar Jokoak
Salsamendik agur esan die Olinpiar Jokoei Klaebok urrea irabazi duen proban

Brasilekin lehiatu duen eskiatzaile nafarrak 97. postuan bukatu du estilo libreko iraupen-eskiko proba, hamar kilometroko distantzian.

TESERO (Italy), 13/02/2026.- (L-R) Silver medal winner Mathis Desloges of France, gold medal winner Johannes Hoesflot Klaebo of Norway and bronze medal winner Einar Hedegart of Norway react during the award ceremony for the Men's 10km Interval Start Free of the Cross-Country Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Tesero, Italy, 13 February 2026. (Francia, Italia, Noruega) EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Johannes Klaebo, Mathis Desgloses eta Einar Hedegart.  Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Manex Salsamendi Silva 23 urteko eskiatzaile erronkariarrakbere nazionalitate bikoitzagatik Brasilekin lehian, 97. postuan amaitu du, estilo libreko iraupen-eskiko proban, hamar kilometroko distantzian. 

Salsamendik 26:51:04 denborarekin amaitu du ibilbidea, munduko maila goreneko eskiatzaileak bildu dituen norgehiagoka zorrotzean. Ibilbidea fisikoki oso gogorra izan da, erritmo biziari eutsi eta indarrak ondo kudeatzea eskatzen zuena hasieratik amaierara arte.

Probako irabazlea Johannes Høsflot Klæbo norvegiarra izan da 20:36:02ko denborarekin, iraupen-eskiaren nazioarteko erreferente handienetako bat da Klaebo, eta espezialitatean duen nagusitasuna erakutsi du berriro. Bigarren Mathis Desgloses frantziarra izan da (20:41:01) eta hirugarren Einar Hedegart norvegiarra (20:50:02).       

Manex Salsamendi Eskia Kirol gehiago

