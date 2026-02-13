El esquiador roncalés de 23 años, Manex Salsamendi Silva, que ha competido con Brasil por su doble nacionalidad, ha finalizado en el puesto 97, en la prueba de esquí de fondo de estilo libre, en la distancia de diez kilómetros.

Salsamendi ha marcado un tiempo de 26:51:04, en una carrera de altísimo nivel y gran exigencia física. El fondista ha completado el recorrido mostrando constancia, esfuerzo y una notable capacidad de resistencia.

El vencedor de la prueba ha sido el noruego Johannes Høsflot Klæbo con un tiempo de 20:36:02, uno de los grandes referentes internacionales del esquí de fondo, que ha vuelto a demostrar su dominio en la especialidad. Segundo ha sido el francés Mathis Desgloses (20:41:01) y tercero, el también noruego Einar Hedegart (20:50:02).