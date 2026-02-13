Juegos Olímpicos de Invierno
Salsamendi se despide de los Juegos Olímpicos en la prueba en la que Klaebo se ha llevado el oro

El esquiador navarro que compite con Brasil ha finalizado en el puesto 97 en la prueba de esquí de fondo de estilo libre, en la distancia de diez kilómetros. La medalla de oro ha sido para el noruego Johannes Klaebo.

TESERO (Italy), 13/02/2026.- (L-R) Silver medal winner Mathis Desloges of France, gold medal winner Johannes Hoesflot Klaebo of Norway and bronze medal winner Einar Hedegart of Norway react during the award ceremony for the Men's 10km Interval Start Free of the Cross-Country Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Tesero, Italy, 13 February 2026. (Francia, Italia, Noruega) EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Johannes Klaebo, Mathis Desgloses y Einar Hedegart. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Salsamendik agur esan die Olinpiar Jokoei Klaebok urrea irabazi duen proban
author image

EITB

Última actualización

El esquiador roncalés de 23 años, Manex Salsamendi Silva, que ha competido con Brasil por su doble nacionalidad, ha finalizado en el puesto 97, en la prueba de esquí de fondo de estilo libre, en la distancia de diez kilómetros

Salsamendi ha marcado un tiempo de 26:51:04, en una carrera de altísimo nivel y gran exigencia física. El fondista ha completado el recorrido mostrando constancia, esfuerzo y una notable capacidad de resistencia.

El vencedor de la prueba ha sido el noruego Johannes Høsflot Klæbo con un tiempo de 20:36:02, uno de los grandes referentes internacionales del esquí de fondo, que ha vuelto a demostrar su dominio en la especialidad. Segundo ha sido el francés Mathis Desgloses (20:41:01) y tercero, el también noruego Einar Hedegart (20:50:02).

Manex Salsamendi Esquí Más deportes

