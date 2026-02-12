Neguko Olinpiar Jokoak
Eguibarrek eta Romerok ez dute final-laurdenetako eta final-zortzirenetako langa gainditu, hurrenez hurren

Romerok azpimarratu du "pozik" dagoela egindako jaitsierarekin, baina "ez emaitzarekin". Bere aldetik, Eguibarrek erorikoa izan du, aurkarietako batek bidea itxi ondoren. "Badakit horrelakoak gerta daitezkeela, baina berak jakin behar du hori ezin dela egin", esan du donostiarrak haserre.

LIVIGNO (Italy), 12/02/2026.- (L-R) Lucas Eguibar Breton of Spain, Adam Lambert of Australia, Allvaro Romero Villanueva of Spain and Loan Bozzolo of France compete in the Men's Snowboard Cross 1/8 final of the Snowboarding competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Livigno, Italy, 12 February 2026. (Francia, Italia, España) EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Lucas Eguibar eta Alvaro Romero donostiarrak final-zortzirenetako kanporaketan. Argazkia: EFE

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Lucas Eguibar rider donostiarrak ezin izan du Milango eta Cortina d 'Ampezzoko (Italia) snowboardeko boardercross modalitateko dominak lortzeko lehian egon, final-laurdenetan erorikoa izan ostean. Era berean, Alvaro Romero donostiarra final-zortzirenetan kanporatu dute.

Romerok azpimarratu du "pozik" dagoela egin duen jaitsierarekin, baina "ez emaitzarekin". "Azkenean, denok nahi dugu gehiago, gehiago eta gehiago", onartu du. "Baina nire lehen Jokoetan nago, eskarmentua hartzen; ikaragarria den ekitaldi batean, sinestezina da... nire familia osoarekin hemen; beraz, pozik egon behar dugu", gaineratu du. "Orain lau urte geratzen dira hurrengo Jokoetarako, beraz, lanean jarraitzeko eta ikasten jarraitzeko", erantsi duenez.

Eguibarrek ere ez du zorterik izan bere laugarren Jokoetan, eta ezin izan du finalerdietarako sailkatu, hain zuzen ere, erasokor agertu denean eta aurkarietako batek bidea itxi eta lurrera joan delako. Erorikoa eragin duen riderra kanporatu dute epaileek, baina horrek ere ez dio kontsolamendu gehiegirik eman 2021eko munduko txapeldunari.

Egibarrek sailkapeneko lehen jaitsiera baino ez du behar izan hamabigarren denborarik onena markatzeko 1: 08.97rekin. Romerok, bere aldetik, bere estreinako olinpikoaren urduritasuna nabaritu du eta bigarren jaitsiera bat egin behar izan du.

Kasualitatez, gipuzkoarren bi denborek final-zortzirenetako lehen kanporaketan kokatu dituzte, Loan Bozzolo frantziarra (egungo munduko txapeldunordea) eta Adam Lambert australiarra (Munduko Kopako liderra) bezalako aurkari arriskutsuekin batera.

Eguibarrek ondo egin dio aurre inguruabar horri, Bozzolori itsatsita buruan jarri baita irteera on bati esker. Romerok, ostera, ezin izan du gain-azpi egin eta hirugarren bukatu du Lamberten aurretik.

Final-laurdenetan, Eguibarrek Bozzolo, 17 urteko haren herrikide gaztea, Jonas Chollet, eta Nathan Mare 21 urteko estatubatuarra izan ditu aurkari. Oraingoan, donostiarraren irteera ez da hain ona izan , eta hirugarren postuan geratu da bi frantziarren atzetik.

Eguibar laugarren postura erori da, baina eutsi egin dio eta bere uneari itxaron behar izan dio aurkarien parean berriro jartzeko. Gipuzkoarrak bere aukerak berreskuratu ditu, baina jarraian ireki egin da, eta Mare bere ibilbidean, oso modu okerren, gurutzatu zaio.

Estatubatuarrak bere taularen atzeko kontrola galdu du, eta donostiarrak lurrean bukatu du. Bere aurkariak, berriz, garaipena lortu du, baina Mareri pozak gutxi iraun dio, handik gutxira epaileek lehiaketatik at utzi baitute Eguibarri egindakoagatik. Honenbestez, Cholletekin batera, finalerdietarako bigarren txartela Bozzolorentzat izan da.

Lucas Eguibar

Badakit horrelakoak gerta daitezkeela, baina haserre nago profesionalak garelako, badakigulako zer egiten ari garen, eta berak jakin behar du hori ezin dela egin

"Badakit horrelakoak gerta daitezkeela, baina haserre nago profesionalak garelako, badakigulako zer egiten ari garen, eta berak jakin behar du hori ezin dela egin", adierazi du Eguibarrek lasterketaren ostean. "Izan ere, hirugarren bihurgunean nik gauza bera egin nezakeen; baina ez dut egin, lehenik legez kanpokoa delako; eta bigarrenik, ez zaidalako horrela lehiatzea gustatzen", esan du. "Berak guztiz kontrakoa egin du. Ez dakit zer esan. Baina ez zait gustatu egin duena", gaineratu du donostiarrak.

Dominak lortzeko finalean, Alesssandro Haemmerle austriarrak urrea eskuratu du, duela lau urte Pekinen bezala. Eliot Grondin suitzarra zilarra izan da eta Jakob Dusek austriarra (munduko txapelduna 2023an) brontzea. Chollet gaztea laugarren sailkatu da, nahiz eta lasterketaren zatirik handiena aurreneko postuan eman.

