Eguibar y Romero, eliminados en cuartos y octavos, respectivamente, del boardercross en Milán-Cortina
El rider donostiarra Lucas Eguibar no ha podido estar cerca de la pelea por las medallas en la modalidad de 'boardercross' del snowboard de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras ser eliminado en los cuartos de final por una desafortunada caída, mientras que el también donostiarra Álvaro Romero ha sido eliminado en los octavos de final.
Romero ha remarcado que está "contento con la bajada" que ha hecho, pero "no con el resultado". "Al final, todos queremos más, más y más", ha declarado. "Pero estoy en mis primeros Juegos, ganando experiencia; en un evento que es una pasada, es impresionante... con toda mi familia aquí; así que hay que estar satisfecho", ha añadido. "Ahora quedan cuatro años para los siguientes Juegos, así que a seguir trabajando y a seguir aprendiendo", ha concluido.
Eguibar tampoco ha tenido suerte en sus cuartos Juegos y no ha podido meterse en las semifinales justo cuando estaba siendo agresivo y se ha ido al suelo cerrado por uno de sus rivales, posteriormente descalificado, lo que no ha servido tampoco de excesivo consuelo para el campeón del mundo de 2021.
Eguibar sólo ha necesitado la primera bajada en la clasificación para firmar el duodécimo mejor tiempo con 1:08.97 e ir tomando contacto con la competición en un circuito, como ya había augurado en la previa, no excesivamente largo. Romero, por su parte, ha acusado algo los nervios de su debut olímpico y ha tenido que hacer una segunda bajada tras ser descalificado de la primera.
Y la casualidad ha provocado que los dos cronos de los guipuzcoanos les emparejasen en la primera ronda eliminatoria de octavos de final junto a dos peligrosos rivales como el francés Loan Bozzolo, actual subcampeón del mundo, y el australiano Adam Lambert, líder de la Copa del Mundo.
Eguibar ha solventado bien esta complejidad gracias a una buena salida que le ha situado en cabeza pegado a Bozzolo, con el que poco a poco ha ido abriendo un hueco lo suficientemente amplio para garantizarse el billete a cuartos junto al galo. Romero no ha podido remontar y ha acabado tercero por delante de Lambert.
En los cuartos de final, el 'rider' donostiarra tenía de nuevo a Bozzolo y a su joven compatriota Jonas Chollet, de 17 años oro olímpico en los Juegos de la Juventud de 2024, y a otro joven 'rider' (21) como el estadounidense Nathan Mare. En esta ocasión, su salida no ha sido tan buena y se ha quedado relegado a la tercera posición por detrás de los dos franceses.
Eguibar caído a la cuarta plaza, pero ha sabido aguantar y esperar su momento para avisar a sus rivales con una buena progresión por dentro que le ha colocado a la altura de los dos primeros. El guipuzcoano había recuperado sus opciones, pero se abrió a continuación y por ahí se le cruzó de forma fatal Mare en su trazada.
El estadounidense ha perdido algo el control trasero de su tabla y el donostiarra ha terminado en el suelo, mientras que su rival terminaría llevándose la victoria y la alegría, efímera porque poco después ha sido descalificado por esta acción y el segundo billete junto a Chollet ha sido para Bozzolo que había acabado tercero.
Lucas Eguibar
Sé que estas cosas pueden pasar, pero estoy cabreado porque somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo y él tiene que saber que eso no se puede hacer así
"Sé que estas cosas pueden pasar, pero estoy cabreado porque somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo y él tiene que saber que eso no se puede hacer así", ha afirmado Eguibar tras la prueba. "De hecho, en la curva tres yo pude haber hecho lo mismo; pero no lo he hecho, primero porque es ilegal; y segundo, porque no me gusta competir así", ha comentado. "Él hizo todo lo contrario. No sé qué decir. Pero no me gustó lo que hizo", ha agregado.
En la final por las medallas, el austriaco Alesssandro Haemmerle ha remontado para reeditar su medalla de oro de hace cuatro años en Pekín por un escaso margen sobre el suizo Eliot Grondin, plata en 2022, y el también austriaco Jakob Dusek, campeón del mundo en 2023. Cuarto ha sido el joven Chollet pese a que lideró la prueba casi desde el principio.
Te puede interesar
Carlota Ziganda hace 'hoyo en uno' en el PIF Saudi Ladies International de Riad
La golfista navarra introdujo la bola en un golpe directo en el hoyo 8.
Jordan Stolz se lleva el oro en la prueba de velocidad de 1000 metros, en la que el navarro Daniel Milagros finaliza vigesimoséptimo
Milagros, con una marca de 1:11,25, ha necesitado 4,87 segundos más que el campeón olímpico en completar el recorrido.
Daniel Milagros compite este miércoles en la carrera de 1000 metros de patinaje de velocidad en hielo: “Es una prueba muy dura”
El navarro, de 23 años, quiere “disfrutar al máximo” la experiencia de los Juegos Olímpicos de Invierno, en los que participa el miércoles, a las 18:30 horas.
Manex Salsamendi se queda fuera de los cuartos de final en esprint clásico
En la prueba de calificación ha quedado en el puesto 48, con una marca de 3:25:48 minutos, a siete segundos de la clasificación.
La organización de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo investigará por qué se están rompiendo las medallas
Varias y varios deportistas que han obtenido una medalla han denunciado que se están rompiendo.
Galería de fotos de la final de la Super Bowl 2026 entre Seatte Seahawks y New England Patriots
En la final de 2026 de la Super Bowl los Seatte Seahawks derrotaron a los New England Patriots por 29-13, logrando su segundo título. Durante la actuación del descanso el artista puertorriqueño Bud Banny realizó una actuación de fuerte carga simbólica en la que reivindicó la identidad latina, apeló a la unidad de las Américas y llevó referencias culturales de Puerto Rico al escenario. Aquí podéis ver las fotos de la final y de la actuación.
El boxeador Oier Ibarretxe logra el bronce en el BOXAM International
El púgil de Galdakao se ha adjudicado la presea de bronce después de disputar tres combates en su categoría; el primero ante el representante de Bélgica, el segundo contra el de Canadá y el tercero, la semifinal, ante el de Ucrania.
Rahm se queda a un golpe de poder ganar el primer torneo LIV Golf de 2026
Ha sido segundo a un golpe de distancia (265 golpes, -23) y ha plantado cara a su rival hasta el último instante gracias a una tarjeta final de cuatro birdies consecutivos.
Ariane Toro se hace con la medalla de plata en el Grand Slam de París
La navarra Ariane Toro ha ganado la medalla de plata en la categoría de hasta 52 kilos en el Grand Slam de París de judo tras alcanzar la final frente a kosovar Distria Krasniqi.