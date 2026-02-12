Juegos Olímpicos de Invierno
Eguibar y Romero, eliminados en cuartos y octavos, respectivamente, del boardercross en Milán-Cortina

Romero ha remarcado que está "contento con la bajada" que ha hecho, pero "no con el resultado". Por su parte, Eguibar se ha ido al suelo cerrado por uno de sus rivales, posteriormente descalificado. "Sé que estas cosas pueden pasar, pero él tiene que saber que eso no se puede hacer así", ha afirmado el rider donostiarra.
LIVIGNO (Italy), 12/02/2026.- (L-R) Lucas Eguibar Breton of Spain, Adam Lambert of Australia, Allvaro Romero Villanueva of Spain and Loan Bozzolo of France compete in the Men's Snowboard Cross 1/8 final of the Snowboarding competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Livigno, Italy, 12 February 2026. (Francia, Italia, España) EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI
Los riders donostiarras Lucas Eguibar y Álvaro Romero en la ronda de octavos. Foto: EFE
El rider donostiarra Lucas Eguibar no ha podido estar cerca de la pelea por las medallas en la modalidad de 'boardercross' del snowboard de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras ser eliminado en los cuartos de final por una desafortunada caída, mientras que el también donostiarra Álvaro Romero ha sido eliminado en los octavos de final.

Romero ha remarcado que está "contento con la bajada" que ha hecho, pero "no con el resultado". "Al final, todos queremos más, más y más", ha declarado. "Pero estoy en mis primeros Juegos, ganando experiencia; en un evento que es una pasada, es impresionante... con toda mi familia aquí; así que hay que estar satisfecho", ha añadido. "Ahora quedan cuatro años para los siguientes Juegos, así que a seguir trabajando y a seguir aprendiendo", ha concluido.

Eguibar tampoco ha tenido suerte en sus cuartos Juegos y no ha podido meterse en las semifinales justo cuando estaba siendo agresivo y se ha ido al suelo cerrado por uno de sus rivales, posteriormente descalificado, lo que no ha servido tampoco de excesivo consuelo para el campeón del mundo de 2021.

Eguibar sólo ha necesitado la primera bajada en la clasificación para firmar el duodécimo mejor tiempo con 1:08.97 e ir tomando contacto con la competición en un circuito, como ya había augurado en la previa, no excesivamente largo. Romero, por su parte, ha acusado algo los nervios de su debut olímpico y ha tenido que hacer una segunda bajada tras ser descalificado de la primera.

Y la casualidad ha provocado que los dos cronos de los guipuzcoanos les emparejasen en la primera ronda eliminatoria de octavos de final junto a dos peligrosos rivales como el francés Loan Bozzolo, actual subcampeón del mundo, y el australiano Adam Lambert, líder de la Copa del Mundo.

Eguibar ha solventado bien esta complejidad gracias a una buena salida que le ha situado en cabeza pegado a Bozzolo, con el que poco a poco ha ido abriendo un hueco lo suficientemente amplio para garantizarse el billete a cuartos junto al galo. Romero no ha podido remontar y ha acabado tercero por delante de Lambert.

En los cuartos de final, el 'rider' donostiarra tenía de nuevo a Bozzolo y a su joven compatriota Jonas Chollet, de 17 años oro olímpico en los Juegos de la Juventud de 2024, y a otro joven 'rider' (21) como el estadounidense Nathan Mare. En esta ocasión, su salida no ha sido tan buena y se ha quedado relegado a la tercera posición por detrás de los dos franceses.

Eguibar caído a la cuarta plaza, pero ha sabido aguantar y esperar su momento para avisar a sus rivales con una buena progresión por dentro que le ha colocado a la altura de los dos primeros. El guipuzcoano había recuperado sus opciones, pero se abrió a continuación y por ahí se le cruzó de forma fatal Mare en su trazada.

El estadounidense ha perdido algo el control trasero de su tabla y el donostiarra ha terminado en el suelo, mientras que su rival terminaría llevándose la victoria y la alegría, efímera porque poco después ha sido descalificado por esta acción y el segundo billete junto a Chollet ha sido para Bozzolo que había acabado tercero.

Lucas Eguibar

Sé que estas cosas pueden pasar, pero estoy cabreado porque somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo y él tiene que saber que eso no se puede hacer así

"Sé que estas cosas pueden pasar, pero estoy cabreado porque somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo y él tiene que saber que eso no se puede hacer así", ha afirmado Eguibar tras la prueba. "De hecho, en la curva tres yo pude haber hecho lo mismo; pero no lo he hecho, primero porque es ilegal; y segundo, porque no me gusta competir así", ha comentado. "Él hizo todo lo contrario. No sé qué decir. Pero no me gustó lo que hizo", ha agregado.

En la final por las medallas, el austriaco Alesssandro Haemmerle ha remontado para reeditar su medalla de oro de hace cuatro años en Pekín por un escaso margen sobre el suizo Eliot Grondin, plata en 2022, y el también austriaco Jakob Dusek, campeón del mundo en 2023. Cuarto ha sido el joven Chollet pese a que lideró la prueba casi desde el principio.

