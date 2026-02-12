El rider donostiarra Lucas Eguibar no ha podido estar cerca de la pelea por las medallas en la modalidad de 'boardercross' del snowboard de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras ser eliminado en los cuartos de final por una desafortunada caída, mientras que el también donostiarra Álvaro Romero ha sido eliminado en los octavos de final.

Romero ha remarcado que está "contento con la bajada" que ha hecho, pero "no con el resultado". "Al final, todos queremos más, más y más", ha declarado. "Pero estoy en mis primeros Juegos, ganando experiencia; en un evento que es una pasada, es impresionante... con toda mi familia aquí; así que hay que estar satisfecho", ha añadido. "Ahora quedan cuatro años para los siguientes Juegos, así que a seguir trabajando y a seguir aprendiendo", ha concluido.

Eguibar tampoco ha tenido suerte en sus cuartos Juegos y no ha podido meterse en las semifinales justo cuando estaba siendo agresivo y se ha ido al suelo cerrado por uno de sus rivales, posteriormente descalificado, lo que no ha servido tampoco de excesivo consuelo para el campeón del mundo de 2021.